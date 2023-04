Kampioenen bij De Valkaart Badmintonclub: “Met overtuiging en zonder nederlaag, we zijn heel trots”

De Valkaart BC in Oostkamp is een gedreven, gemotiveerde badmintonclub die ondertussen kampioenploegen in de rangen heeft. Maandag verzekerde onder andere de eerste damesploeg zich van promotie naar de eerste Liga.

Verder is bij De Valkaart BC de derde herenploeg in 5de provinciale zonder puntenverlies kampioen geworden. De eerste herenploeg in 3de Liga C staat aan kop en weet over enkele weken of de mannen kunnen vieren. En de gemengde ploeg won voor het tweede jaar op rij het kampioenschap, nu in derde provinciale.

Ploegkapitein Davy Vlaeminck: “Begin dit seizoen hadden we ons voorgenomen om meteen voor die titel te gaan, omdat het potentieel aanwezig was. De kwaliteit, de motivatie en de drive binnen onze ploeg waren er. We zijn dan ook heel trots dat we dit met veel overtuiging en zonder nederlaag hebben kunnen waarmaken.”

Met volle goesting

De eerste drie ontmoetingen leken voor de gemengde ploeg de moeilijkste. Maar na een nipte winst op de tweede speeldag tegen Roeselare voelde men dat het goed zat. “We kwamen uit vierde provinciale en wonnen ook tegen de goede ploegen in derde. Dat gaf ons het signaal dat we wel opnieuw voor de titel konden gaan”, vertelt Vlaeminck, die de overstap maakte van bij Zwevegem. Voor het overige zijn het dezelfde spelers die vorig seizoen kampioen werden en waarvan ook Elias Goossens de nodige progressie maakte. “Op die manier hebben we de anderen meegekregen om er met volle goesting voor te gaan.”

Volgend seizoen wacht tweede provinciale voor De Valkaart 3G. Ondertussen zoeken ze versterking, want er zijn er die de club verlaten. Astrid D’Haene moet een redelijk verre verplaatsing maken. Eernegem is voor haar dichter en daar gaat ze volgend seizoen aan de slag, samen met Lindsey Van Belleghem.

“Voor ons wordt het opnieuw een niveau hoger. We gaan er sowieso proberen het maximum uit te halen. Niet degraderen wordt volgend seizoen de eerste doelstelling”, besluit Vlaeminck. (ACR)