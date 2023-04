Kampioen IF Assebroeke Brugge naar eerste: “Er wacht ons een mooie uitdaging”

In tweede nationale van het minivoetbal werd IF Assebroeke Brugge onlangs kampioen. Het seizoen werd vrijdag door hen afgesloten zonder nederlaag en met zeventien punten voorsprong op eerste achtervolger OH Drongen B.

IF Assebroeke Brugge kreeg op de laatste speeldag het bezoek van MVC Real Geraardsbergen en won met 4-2. Op die manier werd het seizoen afgesloten met een 64 op 66. Na tien jaar en verschillende promoties tot in eerste nationale van het zaalvoetbal trok Indoor Football Assebroeke Brugge naar het minivoetbal (2021-2022) en speelt het volgend seizoen op het hoogste niveau.

Versterkingen

“Er wacht ons daar een mooie uitdaging”, klinkt Steve Matthys. “Iedereen kan blijven volgend seizoen. Dat is alvast positief. Ondertussen zijn we bezig met enkele versterkingen met de ambitie om met de eerste ploeg in de linkerkolom te kunnen staan. En om misschien aan te leunen bij de eerste vier die de play-offs spelen, maar daarvoor zullen we wel steeds voltallig moeten zijn.”

De tweede ploeg van Assebroeke Brugge sloot vrijdag de competitie af met een 4-4 tegen het tweede team van MVC KBC Kortemark en verzekerde zich zo van een verlengd verblijf in derde nationale. “Ook daar zijn we mee bezig. Want je moet je tweede ploeg van voldoende spelers voorzien om je eerste ploeg in eerste nationale te houden. We hebben daarvoor een oplossing zodat we het nieuwe seizoen met veel en goede moed kunnen aanvatten”, aldus Matthys.

PS Oostkamp

Nog in tweede nationale verzekerde PS Oostkamp zich van een plaats in de eindronde. OH Drongen B neemt niet deel omdat de A-ploeg al in eerste nationale aantreedt. Daardoor start het nummer drie, SV Cappuccino Waregem, met drie bonuspunten aan de nacompetitie. De andere tegenstanders van PSO zijn Oliver Boys Gent en eersteklasser Alliance Sportive Ronse. (ACR)