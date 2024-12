Kamiel Deraeve is goed voor zilver op de Eurokids U12

Kamiel Deraeve uit Oostduinkerke heeft een zilveren medaille behaald op de Eurokids U12, een tornooi dat beschouwd wordt als het Europees kampioenschap voor de U10, U12 en U14. Het evenement vond plaats op de adembenemende locatie van Playa de Las Americas op het eiland Tenerife.

In de finale stond de twaalfjarige Kamiel tegenover de Italiaanse kanshebber, Daniele Mereu. Kamiel had eerder in de kwartfinale van Daniele gewonnen. De finale werd echter een zenuwslopende strijd, waarbij Mereu uiteindelijk het voordeel behaalde met een score van 12,34, terwijl Kamiel tot 11,33 kwam. Lars Musschoot kijkt met trots terug op Kamiels prestaties. “Kamiel heeft ongelooflijk sterk gepresteerd en opnieuw zijn talent en doorzettingsvermogen bewezen. Het zilver is een geweldige prestatie en een belangrijke stap in zijn verdere ontwikkeling als surfer.” (ACR)