Kamiel Deraeve (11) is een bijzonder surfwonder: “Stelen met de ogen en leren van de beste surfers”

Hij is pas elf jaar, maar ook deze zomer laat de jonge surfer Kamiel Deraeve van Surfclub Windekind zich opnieuw opmerken. In de Rip Curl GromSearch behaalde hij zilver in de categorie U12. “Die medaille was een verrassing, omdat hij zich een eerste keer echt kon meten met de andere Europese toppers.”

De Rip Curl GromSearch werd eind jaren 90 opgericht in Australië en wordt beschouwd als het allergrootste Europese surfkampioenschap. Het is een echt broeinest van jong talent – jonger dan zestien jaar – en het wordt tegelijkertijd in verschillende delen van de wereld gehouden: Brazilië, Australië, Indonesië, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, de VS en Europa, wat leidt tot een internationale finale die later in Australië plaatsvindt.

“Meedoen aan het EK en WK golfsurfen kan pas vanaf zestien jaar”, weet Peter Deraeve, de vader van Kamiel. “Rip Curl is als surfmerk met die organisatie begonnen om jongeren te detecteren en te spotten vooraleer ze bij de U16 aan de slag kunnen.”

Kamiel moest zich vooraf in andere wedstrijden kwalificeren, zoals in Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië. Er was ook een onlinecompetitie waar je video’s kon insturen. Kamiel won de selectiewedstrijd in Engeland. Alle winnaars van één van die landentornooien mochten dan naar de Europese finale in het Franse Anglet, ten zuiden van Nantes, waar Kamiel dus goed was voor zilver.

“België is niet echt een surfland. Lokaal doen wij amper wedstrijden en zeker niet op niveau. We stelden toen ook vast dat Kamiel eigenlijk nog niet echt zijn volle surfpotentieel heeft laten zien zoals we wel al op trainingen zagen. Dat komt wellicht door de zenuwen en de onervarenheid in grote wedstrijden. Toch kon hij een zeer knappe tweede plaats bemachtigen.”

Klaar om te knallen

De sportieve tiener uit Oostduinkerke is al zijn hele leven zot van skaten en surfen en werkte vorig jaar als jonge knaap van tien zijn eerste WK golfsurfen af in El Salvador, als jongste bij de achttienjarigen. Kamiel hield maar liefst twee ronden stand tussen de beste surfers ter wereld. “Dit jaar wordt dat waarschijnlijk de U16 in Rio de Janeiro in Brazilië, zij het zonder verwachtingen en puur om de ervaring om gaandeweg zo een tornooi te leren kennen. Tegen dat hij 14, 15 jaar is het om dan te kunnen knallen.”

Bondscoach Lars Musschoot bepaalt samen met de federatie (Wind & Watersport Vlaanderen) wie er naar zo’n WK mag en kan. Er zijn daar ook stages voor, om te zien hoe surftechnisch de kandidaten zijn om te kunnen deelnemen. “Het moet ook veilig zijn. Je moet in staat zijn om golven te surfen. Op de spot waar het WK dit jaar plaatsheeft, kunnen die golven in deze periode van het jaar zelfs gemakkelijk vijf meter en meer zijn. Daar kan je uiteraard niet zomaar iedereen in het water sturen.”

Kamiel gaat ter voorbereiding nog enkele wedstrijden meevolgen op stage met de Projuniores. Hij mag daar echter nog niet aan meedoen. Er staat een minimumleeftijd van twaalf jaar op. “Samen met Lars gaat hij de wedstrijden bekijken. Tijdens de vrije sessies kan hij wel mee op het water om wat te stelen met de ogen en te leren van de beste”, klinkt het.

Het BK golfsurfen vond jaren plaats in Vieux Boucau nabij het Franse Biarritz. Nu is het vanaf eind oktober in het Spaanse Berria. Voor de U14, de leeftijdscategorie van Kamiel op shortboard, blijft dat in eigen land aan de O’Neill Beach Club in Blankenberge. “Met 30 september als één van de drie opeenvolgende wachtweekends. Hij hoopt alvast dat er op een van deze drie weekends golven zullen zijn waarop hij zijn surfen zal kunnen tonen.”

Golfsurfen

Kamiel doet ook recreatief aan windsurfen en aan wingfoilen. Zijn ambitie en zijn grote droom ligt in het golfsurfen. Daar zet hij alles op in. “Een droom is om als jongste ooit, op zijn 14de als het kan, de monstergolven in het Portugese Nazare te doorstaan. Zijn grootste uitdaging en droom blijft om in de World Surf League te geraken”, besluit Peter Deraeve.

(AC)