Kamiel Deraeve (10) blinkt uit op WK tussen ’s werelds beste surfers in El Salvadar

Kamiel Deraeve (10) heeft net zijn eerste wereldkampioenschap golfsurfen in El Salvador afgerond. De knaap uit Oostduinkerke deed dat als jongste bij de achttienjarigen en hield maar liefst twee ronden stand tussen de beste surfers ter wereld. Wat hij later wil worden is dan ook een overbodige vraag: “Surfer natuurlijk!”

Kamiel Deraeve mag terugblikken op een geslaagd eerste WK. “Dat mag je wel zeggen”, klinkt het jonge talent vanuit El Salvador, waar hij met zijn ouders tot dit weekend verblijft. “Ik ben al mijn hele leven zot van skaten en surfen. Ik heb dat van mijn mama en papa geleerd. Na twee kwalificatieronden met het Belgische team werd ik geselecteerd om bij de achttienjarigen deel te nemen aan het kampioenschap.”

“Een hele eer, maar ik wist ook dat ik op dat niveau niet voor de medailles kon gaan. Toch ben ik trots dat ik twee ronden heb kunnen meesurfen. Ik ben weer een ervaring rijker. De ontmoeting met de beste surfers van de hele wereld is op zich al een avontuur. De commentatoren vergeleken me met mijn grootste idool, gewezen wereldkampioen surfen John John Florence. Dat is op zich is al geslaagd.”

Zijn ouders glunderen. “We wilden dit moment voor geen geld missen”, vult Peter Deraeve aan. “Hij wil als jongste ooit de grote golven surfen en van die sport zijn beroep maken. We steunen hem daar volop in, net zoals zijn trainer Lars Musschoot. Ook de vrije basisschool in Oostduinkerke houdt rekening met de drukke agenda van Kamiel door de leerstof mee te geven zodat hij tijdens onze vele surfreizen ook kan studeren.”

“Hier in El Salvador zijn er 45 landen vertegenwoordigd die telkens drie surfers afvaardigen bij de U18. Kamiel heeft geen schrik van grotere golven of moeilijke condities en dat zijn twee sterke karaktereigenschappen. Bovendien zit zijn techniek al heel goed. Hij mist alleen nog wat kracht maar dat is normaal op die leeftijd. Kamiel moet nog harder duwen op de rails van zijn board om zoveel mogelijk water te laten opspatten. Dan zullen zijn scores nog hoger liggen.”

Drukke zomer

Veel tijd om te bekomen van zijn wereldse prestatie heeft de jonge knaap niet. Binnenkort gaat hij trainen in Fuerteventura. In juli trekt hij naar Portugal om te oefenen en vervolgens gaat het richting Spanje, waar hij een paar wedstrijden zal afwerken. Nog deze zomer doet hij mee aan de U14 tour op de Canarische Eilanden. In september tot slot staan de Mattagames in Portugal op het programma. Kamiel hoopt ook nog mee te kunnen doen met het BK. Tussendoor hoopt hij bij surfclub Windekind, waar hij al jaren lid van is, te kunnen oefenen. “Ik voel me op mijn best in het water. Er is niks wat ik liever doe dan spelen in de golven. Van zodra het kan, vind je me in zee, of het nu warm of koud is”, besluit Kamiel, die zijn richting in het leven duidelijk heeft gevonden. (Gudrun Steen)