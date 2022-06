Kallemoeietriatlon viert jubileum met tiende editie in Beernem

Op zondag 12 juni verwelkomt Sint-Joris opnieuw een 300-tal triatleten voor de jaarlijkse Kallemoeietriatlon. De wedstrijd wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. “We bedanken onze vrijwilligers dit jaar een tikkeltje extra voor hun inzet de voorbije tien jaar, want zonder hen kon deze triatlon niet doorgaan”, vertelt voorzitter van de organisatie Martin D’haeninck.

In nagelnieuwe jassen komt het bestuur van de Beernemse triatlon samen voor één van de laatste bijeenkomsten voor de triatlon op zondag 12 juni. Het aantal inschrijvingen liep intussen op tot bijna 300 en daar zitten opnieuw toppers bij uit het hele land. Onder meer tweevoudig winnaar Arne Devliegher uit Adinkerke, Lore Van Clooster uit Kessel Lo en Julie Sap uit Beernem verschijnen aan de start in Sint-Joris.

“Hopelijk zorgt het warme weer van de voorbije weken ervoor dat de watertemperatuur stijgt tot de vereiste 13 graden. Als het op de dag zelf echt warm wordt, halen enkele enthousiaste buurtbewoners misschien terug hun tuinslang uit om de atleten wat verfrissing te bezorgen”, lacht mede-organisatrice Charlotte Caluwe.

Vaderdag

De wisselzones, net als de aankomsten van het zwemmen, situeren zich in de Lattenklieversstraat nabij Café De Brug. Dat is volgens de organisatoren een van de grootste troeven in hun wedstrijd. “Bij ons is alles dicht bij elkaar. Supporters kunnen in één oogopslag alles zien. Het zwemmen verloopt nabij de brug over het kanaal in Sint-Joris. De wisselzone met start en aankomst van het fietsen is naast het café, ook het loopparcours start daar. De uiteindelijke finish ligt meer in het centrum van het dorp”, gaat bestuurslid Piet De Rycke verder.

“Oorspronkelijk organiseerden we ons evenement in Beernem. Toen we daar moesten verhuizen, vonden we met Sint-Joris een geschikte locatie. Het leuke is ook dat heel het dorp hierbij wordt betrokken. De wedstrijd leeft hier en dat zorgt voor een erg leuke sfeer”, vertelt Caluwe nog.

“We hopen natuurlijk op mooi weer. Dan blijven supporters altijd iets langer plakken bij de bar. De doedelzakspelers zullen opnieuw voor muzikale ambiance zorgen en natuurlijk organiseren we ook opnieuw een podiumceremonie”, zegt D’haeninck.

“Anderzijds zijn we ons wel bewust van het feit dat men die dag Vaderdag viert en dat sommigen ook nog iets anders zullen willen doen. Maar niet zonder eerst een sportieve prestatie neer te zetten, of te komen supporteren!”, besluit Caluwe lachend.

(AVH)