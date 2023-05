Kallemoeietriatlon kiest voor nieuw wedstrijdconcept: “Wedstrijd is uitgegroeidtot een soort volkskermis”

Op zondag 11 juni staat in Sint-Joris opnieuw alles in het teken van de Kallemoeietriatlon. De elfde editie kiest dit jaar voor een draftingwedstrijd waarbij de atleten in groep mogen fietsen. Tot vorig jaar verliep de wedstrijd in non-drafting, waarbij de atleten niet bij elkaar uit de wind mochten fietsen. Onder meer vice-Europees kampioen duatlon Jan Petralia en voormalig winnares Lore Van Clooster verschijnen er aan de start.

In totaal zullen omstreeks 13.30 uur zeven verschillende waves met atleten in verschillende categorieën starten voor een zwemproef van 1 kilometer. Nadien fietsen de deelnemers 38 kilometer, gevolgd door 10 kilometer lopen. “In België is het concept van een triatlon met drafting minder bekend, terwijl dat de officiële wedstrijdvorm op de Olympische Spelen is”, legt Martin d’Haeninck van Kallemoeie Triatlon Comité uit. “Toch kunnen we al rekenen op 202 inschrijvingen, en er komen er nog dagelijks bij.”

Ook nieuw dit jaar is de grote opkomst van seingevers. Dat is opvallend, want de zoektocht naar vrijwilligers langs het parcours verliep de voorbije jaren moeizamer.

“Gelukkig is dat dit jaar anders en kunnen we rekenen op voldoende seingevers die het parcours verkeersvrij houden. Zo kunnen we de veiligheid garanderen”, klinkt het.

Cocktailbar

Naast het parcours zorgen de organisatoren voor heel wat beweging. Zo is er dit jaar opnieuw een frituur, cocktailbar en broodjesbar en komt de Marshall Haigs Pipers Band langs voor doedelzakmuziek.

“In Sint-Joris is de jaarlijkse triatlon een soort volkskermis. Onze deelgemeente herleeft de jongste jaren, en daar zijn we heel blij mee”, vervolgt Piet De Rycke van de organisatie. (Arno Van Haverbeke)

Inschrijven kan nog via www.kallemoeietriatlon.com.