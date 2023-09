Kachtemnaar Yens Delmotte verlengt nationale zijspantitel

Op zondag 10 september vond de finale plaats van het MCLB kampioenschap. Kachtemnaar Yens Delmotte kroonde zich er tot kampioen in de categorie Zijspannen A. Samen met Joey Valcke uit Oostrozebeke werd hij zo voor de tweede keer op rij kampioen. Het duo kijkt al uit naar volgend jaar om de titel te verlengen.

Voor de MCLB-finale, dat in het West-Vlaamse Lichtervelde doorging, kwamen vijftien zijspanteams aan de start. De kampioenstitel van Yens Delmotte en Joey Valcke was eigenlijk al een feit, zodat ze tijdens deze finale geen risico’s meer dienden te nemen. Het duo, dat hun titel in Lichtervelde met een jaartje verlengt, reed op safe naar twee keer een tweede plaats.

“Het kampioenschap van het MCLB (Motor Cross Liefhebbers Bond) werd verreden over elf wedstrijden doorheen het jaar met de finale in Lichtervelde afgelopen zondag”, opent de 32-jarige Yens Delmotte uit Kachtem die bij de Zijspannen A rijdt. “Het was al behoorlijk zeker dat Joey en ik zondag de titel zouden pakken in Lichtervelde. We hadden namelijk een sterk seizoen gereden en hadden al een mooie puntenvoorsprong op de concurrentie uitgebouwd in de voorbije wedstrijden.”

Op naar derde titel

“We waren vorig jaar ook kampioen in onze klasse en hebben er alles aan gedaan om dit jaar onze titel te kunnen verlengen, en dit is ons gelukt. We waren dan ook uitermate gelukkig dat we het doel waar we een volledig jaar voor gewerkt hadden, bereikt hadden.”

De twee konden na de finale op een snikhete dag nog uitgebreid de titel vieren met vrienden, familie en supporters, en verlangen ondertussen alweer naar het komende crossseizoen.

“Dit jaar zijn er niet echt doelen meer waar we naartoe werken of naar uitkijken. We kijken al richting volgend jaar en hopen er terug een mooi en sterk crossseizoen van te maken. Graag willen we al onze sponsors en supporters bedanken, want zonder deze mensen zou het niet mogelijk zijn om onze hobby uit te oefenen”, besluit Yens. (RV)