Kaat Devoldere wint VK tafeltennis bij dames C: “Helemaal gek van de sport”

Op de Vlaamse kampioenschappen tafeltennis in Roeselare ging de titel bij de Dames C naar de 25-jarige Meulebeekse Kaat Devoldere, lid van TTC Meulebeke. Naast het behalen van haar West-Vlaamse titel enkele weken geleden was de uitdaging groot om op het VK terug uitermate sterk voor de dag te komen. Zo geschiedde.

“Ik kwam in de ban van de tafeltennissport door mijn pa en mijn broers Tom en Bart, allen lid van TTC Meulebeke”, aldus Kaat Devoldere. “Ik was op dat moment 10 jaar en was meteen de jongste telg van de club. Op dat moment waren er nog geen miniemen aan de slag bij de club, dus ronselde ik heel wat vriendinnen bijeen en wist ik hen te overtuigen om met deze sport van start te gaan. We speelden toen nog in de sporthal van Ter Borcht.”

Overstap naar B?

“Na enkele maanden konden we al onze eerste competitiewedstrijden spelen. Dit was een enorme leerschool. Het tafeltennis had me volledig in zijn macht; ik volgde de provinciale trainingen op dinsdag en woensdag, trainde in Meulebeke de vrijdag, de zaterdag speelde ik competitiewedstrijden en de zondag vond ik nog tijd om deel te nemen aan tornooien. De sport heeft mijn studies niet beïnvloed. Ik studeerde af als master in de pedagogiek en onderwijskunde en werk nu in Izegem.”

“Ondertussen dikt mijn palmares aan: ik eindigde al tweede in het VK dames C, derde in het VK dames D, derde in het BK dames D en tweede op het BK dames dubbel samen met Sarah Debouver. Nu kan ik daar twee kampioenentitels aan toevoegen. Misschien lonkt de overstap naar de categorie Dames B? Op 20 februari nemen mijn broer Tom en ik deel aan het BK in Louvain-La-Neuve, waar we aantreden in dubbel gemengd C. Op 20 maart sta ik er dan alleen voor tijdens het BK dames C, maar met mijn pa aan mijn zijde als coach komt alles in orde. Zullen we nu al een afspraak maken voor een volgend kampioenenartikel?” (LB)