Juul Vansteenkiste naar EYOF in Georgië: “Me meten met de beste skiërs”

Juul Vansteenkiste neemt van 9 tot 16 februari deel aan de EYOF in Georgië. De 17-jarige skiër is er de enige Belg en wil er zo sterk mogelijk skiën, al wil hij er vooral heel veel plezier aan beleven.

“In de eerste plaats lijkt het me een heel mooie ervaring waar ik veel kan uit leren, zowel op sportief als menselijk vlak”, opent Juul (17). “Ik wil er graag een mooie prestatie neerzetten en tegelijkertijd heel veel plezier aan beleven. De beste skiërs van mijn leeftijd uit Europa nemen deel aan EYOF. Ik ben benieuwd om te zien waar ik sta in vergelijking met mijn leeftijdsgenoten.”

Trainen met Brits team

Juul vertoefde de voorbije weken en maanden veel in de bergen om te trainen. “Ik heb ook aan enkele wedstrijden deelgenomen om wedstrijdritme op te bouwen. Momenteel ben ik aan het trainen met enkele racers van het Britse team, die tot de beste van mijn leeftijdscategorie behoren. Zij zullen er straks ook bij zijn in Georgië. Het is een heel boeiende en leerrijke ervaring. Ik hoop dat het loont straks.” Juul won al zilver op het Belgisch kampioenschap U18 reuzenslalom en brons op het Belgisch kampioenschap U18 slalom in april 2024. Dit seizoen is zijn beste resultaat een vijfde plaats op een internationale wedstrijd in Litouwen.

Lange weg naar de top

“Dankzij de wedstrijden heb ik ook mijn FIS-punten kunnen verbeteren. Aan het einde van vorig seizoen had ik ongeveer 95 FIS-punten, ondertussen sta ik op 75 FIS-punten. De nummer 1 van de wereld staat op 0 punten.”

“Ik ben er trots op dat ik als enige Belg het alpine skiën mag vertegenwoordigen op EYOF. Ik zou ooit graag de wereldtop halen, maar de weg is nog lang. Ik bekijk het daarom liever stap voor stap. Nu ligt mijn focus vooral op EYOF.”

“Ik ben ook mijn sponsors Sportline, Metanox, Peak Performance en Oakley, mijn begeleiders, vrienden en familie dankbaar om mijn dromen te helpen waarmaken”, besluit Juul. (RV)