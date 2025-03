Juul en Marilou Vansteenkiste skiën zich internationaal in de kijker: “Trots op de geboekte vooruitgang”

Tijdens de krokusvakantie behaalden Juul en Marilou Vansteenkiste indrukwekkende plaatsen in internationale en nationale skiwedstrijden in Tarvisio (Italië) en Reiteralm (Oostenrijk). Broer en zus kijken nu al uit naar het Belgisch kampioenschap in april.

De jonge Belgische skiër Juul Vansteenkiste (17) leverde deze week een hele mooie prestatie op de Junior World Ski Championships in Tarvisio, Italië. Juul eindigde als twaalfde in de reuzenslalom bij de U18, maar het was vooral zijn prachtige vierde plaats bij de U18 in de slalom waarmee hij internationaal in de kijker liep.

“Het was een fantastische ervaring om te racen tegen de beste jonge skiërs ter wereld. Die vierde plaats in de slalom is een enorme motivatie voor mij om door te gaan en verder te groeien in deze sport. Ik ben trots op de vooruitgang die ik heb geboekt”, aldus Juul Vansteenkiste na zijn sterke prestaties in Tarvisio.

Zilver en goud

De prestaties van Juul kwamen niet alleen. In dezelfde week behaalde zijn jongere zus, de 10-jarige Marilou Vansteenkiste, mooie resultaten op verschillende wedstrijden in Oostenrijk. Marilou eindigde als tweede in de slalom op het Vlaams kampioenschap in Reiteralm en veroverde de eerste plaats in de reuzenslalom bij de Trofee van Vlaanderen, eveneens in Reiteralm. Marilou’s prestaties beloven veel goeds voor de toekomst, ook al is alpineskiën eerder een leuke hobby voor haar op dit moment.

Beide atleten zijn lid van het Ice Mountain Racing Team, een Belgisch skiteam dat jonge skiërs opleidt in de indoor skipiste in Komen en gaandeweg meer en meer buitenlandse ski-stages is gaan organiseren.

Het volgende en laatste grote doel voor dit seizoen is voor Juul het Belgisch kampioenschap in Val d’Isère (Frankrijk) van 7 tot en met 11 april. Voor Marilou staat als afsluiter van dit seizoen het Belgisch kampioenschap Miniemen op het programma. Dit gaat door op 12 en 13 april in Kühtai (Oostenrijk). (RV)