Jurian Herreman blikt terug op eerste minuten met nationale handbalploeg

Vorige maand werkte de nationale U18 handbalploeg een Four Nations Tournament af in Lokeren. Een van de geselecteerden was Jurian Herreman van Apolloon Spurs.

De young Red Wolves verloren tegen Luxemburg (21-31), Litouwen (24-31) en Finland (16-34). “We gingen niet meteen naar dit tornooi met bepaalde verwachtingen”, vertelt de 17-jarige Jurian Herreman, uit de gerenommeerde jeugdopleiding van Apolloon Kortrijk Spurs.

“Ik kwam er deels onverwacht nog later bij, waardoor ik slechts één training kon mee afwerken met de groep. Het is voor mij een heel grote ervaring om te mogen aantreden voor de nationale ploeg. Dat opent toch wel wat deuren. Je leert spelen met andere handballers, ook van over de taalgrens. Dit is een ruime selectie waar ik toch boven mijn verwachtingen veel speelgelegenheid kreeg. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat ik er nu telkens ga bij zijn.”

Kortrijk Spurs

“Bij Kortrijk speel ik bij de U18 en de tweede ploeg”, gaat de Kuurnenaar verder. “Als jong gastje droomde ik er al van om bij de nationale selecties te horen. Ik wil het natuurlijk zover mogelijk brengen. Op clubniveau is dit zo snel mogelijk doorgroeien naar de eerste ploeg. Maar op 17-jarige leeftijd is dit niet evident, wetende dat de meeste spelers op dat niveau toch al een stuk ouder zijn. Naast het handbal waag ik mij ook wel eens aan wielrennen, lopen of mountainbiken”, zegt de student economiewetenschappen aan Spes Nostra in Kuurne.

“Later wil ik mijn handbal combineren met studies zoals bijvoorbeeld geologie-bodemkunde. Aardrijkskunde en wetenschap rond de aarde interesseren me enorm. Dit zal niet eenvoudig te combineren zijn met mijn sport. Maar ik zal er alles aan doen om handbal te blijven beoefenen. Ik zal er nooit aan denken om ermee te stoppen (lacht)”.

“Hier bij Kortrijk heb je veel groeikansen. Zo krijgen we bij de junioren een extra training, onder leiding van Koen Nel, om nog beter te worden. Bij de U18 zijn dit Jan Steenhoudt en Tore Devos, toch twee sterkhouders bij de eerste ploeg, met heel wat trainerskwaliteiten. Dit tornooi geeft toch veel vertrouwen”, aldus Jurian Herreman.

(ELD)