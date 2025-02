Jürgen (57) is al 28 jaar commentator bij Super Bowl: “Mijn ouders zeiden dat ik moest solliciteren als ik het beter kon”

In het dagelijks leven is hij teamverantwoordelijke vorming bij Horeca Forma, een bedrijf dat gratis horeca-opleidingen geeft. Maar wat velen niet weten is dat Bredenaar Jürgen Nijs sportcommentator is. Tijdens de nacht van zondag op maandag is hij de man die de Super Bowl – de 59ste ondertussen – van commentaar voorziet op DAZN Belgium, het vroeger Eleven Sports. Dat doet hij al voor de 28ste keer.

Nijs – zelf een groot fan van de Miami Dolphins – raakte door de American Footballmicrobe gebeten midden jaren ’80. “Iemand uit mijn school was zo enthousiast aan het vertellen over een samenvatting die hij had gezien, dat mijn interesse gewekt was”, vertelt de man. “Kort daarna trok ik een kabel door van de ene televisie naar een andere in de keuken. Daar zag ik mijn eerste volledige wedstrijd American Football op Channel Four, die zat toen bij ons aan de kust nog op de kabel.”

’s Nachts stond Jürgen zonder dat zijn ouders het wisten op om de Super Bowl te bekijken. “In de jaren ’90 werkte ik voor de vrije radio”, vervolgt Jürgen. “Op zaterdagmorgen had ik daar een sportprogramma, waarbij ik ook de Super Bowl aankondigde. Toen gaven Nederlanders commentaar bij de wedstrijd, maar ik vond dat commentaar echt slecht. Het waren mijn ouders die zeiden ‘als je het beter kan, solliciteer dan, hé’. Ik heb toen een brief geschreven, al bleef die eerst nog een week op de tafel liggen. Op dinsdag kreeg ik telefoon van Martin Danneels, toenmalig eindredacteur bij de toenmalige Supersport. Korte tijd later mocht ik op proef.”

En de rest is geschiedenis, want ondertussen is Jürgen aan zijn 28ste Super Bowl toe als commentator, en die belooft opnieuw spannend te worden. “Eigenlijk is het een heruitgave van twee jaar geleden”, legt Jürgen uit. “Die ging toen – zoals nu – tussen de Kansas City Chiefs en de Philadelphia Eagles en werd in de laatste seconden gewonnen door Kansas met 38-35. Ook nu zie ik Kansas opnieuw winnen. De twee quarterbacks van toen: Patrick Mahomes en Jalen Hurts, zijn nog steeds dezelfde als toen. Al hebben de Philadelphia Eagles wel een extra wapen met running back Saquon Barkley. Hij liep dit jaar als negende speler ooit 2000 yards met de bal. Die zou wel eens voor de verrassing kunnen zorgen.”

Taylor Swift

De Amerikaanse superster Taylor Swift is het lief van Travis Kelce, die bij Kansas speelt. Of zij niet weer alle aandacht zal opeisen? “Ik moet bekennen dat ik telkens weet wat ze aan had als ik over de wedstrijd van de Kansas City Chiefs lees, dus die aandacht zal er wel zijn”, weet Jürgen. “Ze zorgt voor extra aandacht voor de NFL, dus zullen ze haar zeker niet wegstoppen. Er kan zelfs op het koppel gegokt worden. De vraag? Zal hij haar een huwelijksaanzoek doen na de wedstrijd? En zal dat afhangen van winst of verlies? Die gokkantoren willen geld verdienen en dus kan je rond de Super Bowl op van alles gokken. Zelfs op de kleur van de sportdrank.”

Onder de lezers heel veel leken als het op American Football aankomt, en dus vroegen we Jürgen om het spelletje uit te leggen. “Een team stuurt zijn aanvallers het veld op en het andere team zijn verdedigers. De bedoeling is dat de aanvallers vier kansen krijgen om tien yards terreinwinst te boeken. Op die manier proberen ze het veld van honderd meter lang over te steken. De bedoeling is dat ze met de bal in de eindzone geraken, dat heet een touchdown en die is goed voor zes punten. Maar ze kunnen ook de zone niet bereiken en proberen om de bal tussen de palen te trappen, dan krijgen ze drie punten. Dat heet een fieldgoal. Die verdedigers moeten echter beletten dat de tegenstander kan scoren.”

Ter plaatse

Of hij zelf al vaak aanwezig was op de Superbowl? “Vroeger ging we nog ter plaatse om de wedstrijd te verslaan, maat alles draait rond budgetten. Nu doen we dat vanuit Brussel. We doen dat dit jaar trouwens voor het eerst met drie commentatoren. Naast mezelf wordt er ook commentaar gegeven van Waregemnaar Leroy Deltour en Oostendenaar Frans Heuvicq”, besluit jürgen.