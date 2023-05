Juniores Kato en Silke dit weekend op World Cup artistiek zwemmen: “We willen vooral ervaring opdoen”

Juniores Kato Vanackere (17) uit Zwevegem en Silke Holvoet (17) uit Ooigem van Synchro Klub Flamingo’s uit Zwevegem nemen van 5 tot 7 mei deel aan de Artistic Swimming World Cup 2023 in Montpellier, een internationale topwedstrijd voor senioren. “We willen vooral ervaring opdoen.”

Silke en Kato maakten de voorbije twee jaar een opmerkelijke sportieve vooruitgang. In 2022 behaalden ze als eerstejaars junioren al schitterende resultaten in Vlaamse en nationale wedstrijden. Het orgelpunt plaatsten ze door zich te kwalificeren voor het Europees Junioren Kampioenschap (EJK) in Alicante. Ze waren het tweede Belgische duo ooit dat dit realiseerde.

“We vormen al vijf jaar een duo”, steekt Silke, leerlinge economie wetenschappen van wal. “Ondertussen zijn we al heel goed op elkaar afgestemd. In een normale trainingsweek liggen we een tiental uur in het water. In functie van een wedstrijd kan dat nog gevoelig oplopen.”

“Dit jaar behaalden we de Belgische titels voor de vrije en technische routine, en de Vlaamse titel voor de vrije routine”, gaat Kato, leerlinge economie-wiskunde, verder. “Ook onze deelname aan de Open Franse Kampioenschappen in Angers, die plaatsvonden van 13 tot 16 april, was heel succesvol. Zowel voor onze vrije als technische routine zetten we een persoonlijke recordscore neer. We hopen dat die prestatie voldoende is voor deelname aan het Europees Junioren Kampioenschap begin augustus.”

Graadmeter

Hun sterke wedstrijden leverden ook de kwalificatie op voor deelname aan de World Cup artistiek zwemmen in Montpellier, een wedstrijd voor senioren waaraan alle toplanden deelnemen. “We hopen er vooral ervaring op het internationale toneel op te doen en beschouwen de wedstrijd als graadmeter voor onze routines, die er voor het eerst volgens de nieuwe quoteringen van de internationale zwemfederatie World Aquatics beoordeeld worden. In België treedt het nieuwe puntensysteem pas volgend jaar in voege. Meer dan dertig landen doen mee, sommige als test voor de Olympische spelen. We zijn nog twee jaar actief bij de juniores, dus is er zeker nog heel wat ruimte voor verbetering.”

“In een normale week liggen we tien uur in het water”

“We zwemmen twee soorten routines: een met verplichte technische elementen en een waarin we meer vrijheid hebben. Voor ons is het artistieke nog een werkpunt. De figuren en synchronisatie zijn dan weer sterkere punten.”

Dank, club en coach

“Met Synchro Klub Flamingo’s zijn we bij een gerenommeerde club aangesloten. Het is een club met een rijke traditie, die al heel wat Belgische kampioenen heeft afgeleverd en als eerste Belgische club ooit een juniorenduo naar het EJK mocht sturen. Zonder die steun zouden we niet staan waar we nu staan. De club zorgt ervoor dat we over extra trainingsuren beschikken in de aanloop naar belangrijke wedstrijden. Onder de vleugels van hoofdcoach Annabelle Ghekiere (25) hebben we al veel progressie gemaakt. Het is nu het tweede jaar dat we samenwerken. Ze is heel gedreven. Ze kan hard zijn, maar het loont wel (lacht). Ondertussen zijn we vriendinnen geworden. Ze heeft meer dan eens een Belgische titel gewonnen, maar blessures gooiden roet in het eten.”

“Ook wij twee zijn boezemvriendinnen geworden. Samen hebben we al veel meegemaakt, zowel topmomenten als tegenslagen. We begonnen respectievelijk in het tweede en derde leerjaar met deze prachtige sport. De trainsters oordeelden dat wij een goed duo zouden vormen. We zijn even oud, ideaal om samen door te groeien.”

“De interesse in onze sport is aan een gestage groei bezig. Onze club telt nu 130 leden. In september zijn er initiatielessen voor wie het wil proberen.”

Alles zelf betalen

De Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) delegeert Kato en Silke wel naar de wedstrijd, maar ze moeten – net als hun trainster – hun deelname zelf betalen: verplaatsingen, verblijf in het wedstrijdhotel en andere kosten.

Om die kosten te helpen dragen, organiseren ze met de steun van hun club ‘Diner voor Montpellier’, een benefiet barbecue. Die vindt plaats op zondag 21 mei, vanaf 11.30 uur in de Vrije Centrumschool aan het T. Toyeplein in Zwevegem. Om organisatorische reden kon de barbecue niet doorgaan vóór de wedstrijd in Montpellier.