Junior Camp amputatievoetbal in Blankenberge

Het Junior Camp voor amputatievoetbal komt voor het eerst naar België. Het jaarlijkse kamp, georganiseerd door de Europese Ampfootball Federatie met steun van UEFA, voor kinderen uit de hele wereld, zal van 18 tot 22 juli plaatsvinden op de voetbalvelden van Sport Vlaanderen in Blankenberge.

Kampen voor kinderen met afwijkingen aan de ledematen zijn al jaren een belangrijk punt op de kalender van de meeste jonge geamputeerde voetballers in Europa. Voor de eerste keer wordt het Junior Camp gehouden in België. Na het succes van de Nations League in oktober 2023 in Blankenberge voor volwassen voetballer met een amputatie, mag Sport Vlaanderen zich dit keer opmaken voor de kleine sterren. Het idee werd in 2016 gelanceerd in Dublin (Ierland). De volgende edities werden gehouden in Polen, Italië, Duitsland en Georgië. “Het is tijdens dergelijke kampen dat de huidige sterren van het Europese voetbal naar voren komen”, weet Amp Football Belgium

EAFF Junior Camp wordt al jaren ondersteund door de UEFA, en sinds vorig jaar raakte ook de UEFA Foundation for Children bij het project betrokken. Ook de Club Brugge Foundation, medeorganisator van het evenement, toont veel enthousiasme en steun. Ze benadrukken ook dat dit een geweldige kans is om sport onder mensen met een beperking te promoten. Voor vzw Amp Football Belgium is dit een uitstekende kans om de sport aan België te tonen.

Snelle groei

“Het jaarlijkse EAFF Junior Camp is een uniek evenement, omdat kinderen uit verschillende landen drie dagen lang samen met hun ouders en coaches komen om samen te sporten en te integreren. Het project groeit snel, aan de eerste editie hebben al meerdere kinderen deelgenomen en dit jaar worden er 100 deelnemers verwacht in Blankenberge”, besluit Amp Football Belgium.

