Jumping Waregem annuleert alle wedstrijden door “onhoudbare situatie”

Alle wedstrijden georganiseerd door Jumping Waregem vzw worden tijdelijk geannuleerd. Dat heeft de West-Vlaamse jumping federatie via haar sociale media aangekondigd.

“Tijdens een gezamenlijk overleg door Jumping Waregem vzw, Stad Waregem en Sport Vlaanderen is beslist alle events van Jumping Waregem vzw af te gelasten. Het is door omstandigheden niet langer houdbaar om op de site Sport Vlaanderen Waregem te organiseren”, schrijft Jumping Waregem vzw. “We betreuren dat er na acht jaar samenwerking, tientallen jumping- en dressuur wedstrijden georganiseerd die bijna altijd voor sluitingstijd al volzet waren, hier jammer genoeg een eind aan komt. We betreuren nog meer het feit dat vele duizenden ruiters en liefhebbers hun hobby niet meer zullen kunnen beoefenen op deze schitterende locatie.”

Muziek

Het grootste pijnpunt blijkt de muziek te zijn. Volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen is het afspelen van elektronisch versterkte muziek niet toegestaan. Jumping Waregem vzw mag alleen evenementen organiseren als ze strikt aan deze regels voldoet, anders riskeren ze een boete van 50.000 euro per overtreding. Daarom heeft Sport Vlaanderen besloten om de evenementen te annuleren.

De dressuurwedstrijd van aanstaande zondag is alvast verplaatst naar De Blauwe Zaal in Sint-Kruis, nabij de Damse Vaart in Brugge. Voor de vier resterende jumpingwedstrijden wordt nog naar een alternatieve locatie gezocht. (ACR)