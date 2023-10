Julien Vanhoenacker wint WK marathon ponymennen: “Gered uit slachthuis, nu wereldkampioen”

Op zaterdag 21 oktober mocht het Dorpshuis Rekkem een van de weinige Rekkemse kampioenen ontvangen voor een feestelijke verwelkoming die alleen grote kampioenen te beurt valt. Maar Julien Vanhoenacker mag vóór zijn titel van kampioen met trots het woordje ‘wereld’ plaatsen. Opmerkelijk: een van de pony’s waarmee hij wereldkampioen werd, stond klaar om geslacht te worden.

“Ik mag mij inderdaad met fierheid de titel van wereldkampioen in de marathon vierspannen ponymennen toe-eigenen”, zegt een bescheiden Julien. De 36-jarige sportman won na een foutloze omloop in het Nederlandse Oirschot tijdens het wereldkampioenschap pony’s. Julien zette deze meer dan onderbelichte sport in de spots voor Rekkem, en bij uitbreiding West-Vlaanderen.

“Ik wou eigenlijk voetballer worden bij Rekkem Sport. Maar toen ik mijn vader eens begeleidde naar een manege voor een karweitje, raakte ik verknocht aan de paardensport”, vertelt Julien. De jongeman voelde zich onmiddellijk in zijn sas op de rug van een paard. “Ik begon eerst met jumping. In die discipline deed ik mijn eerste wedstrijden. Maar al snel raakte ik gefascineerd door het vierspan”, aldus nog Julien.

Een vierspan is een aanspanningswijze waarbij vier paarden of pony’s twee aan twee voor een koets of wagen gespannen zijn. Het wereldkampioenschap marathon vierspan is een tweejaarlijks gebeuren dat Julien voor geen goud wil missen.

Fysiek en mentaal

Met 24 deelnemers uit 17 landen strandde Julien op de vierde plaats in de totale triatlon én allereerste in de wedstrijd ‘vierspan pony’s’. “Het blijft telkens weer een fysieke en mentale uitdaging. Men moet heer en meester zijn van deze vier pony’s, 300 kilo koets en het zeven kilometer parcours. Maar zonder de onvoorwaardelijke steun van mijn team zou ik hier alvast niet triomfantelijk staan te wezen. Bedankt alvast aan al deze teamleden, toegewijde mensen en vrijwilligers en in de eerste plaats mijn vrouw Daisy en mijn familie”, zegt Julien.

Ook burgemeester Eddy Lust kon zijn bewondering voor de topprestatie van Julien niet onder stoelen of banken steken. “Het is een speciale gelegenheid vandaag. Het is niet iedere dag dat wij hier een heuse wereldkampioen mogen ontvangen. Dikke proficiat!”, aldus Eddy.

Ook schepen van Sport Kasper Vandecasteele sprak lovende woorden. “Als schepen van Sport ben ik buitengewoon trots op de unieke reis van Rekkemnaar Julien Vanhoenacker. Laten we deze gelegenheid aangrijpen om niet alleen zijn prestaties te vieren, maar ook de geest van sportiviteit en vastberadenheid die onze stad belichaamt. Julien, u bent niet alleen een wereldkampioen, maar ook een bron van inspiratie voor ons allemaal. Hij is een man die niet alleen zijn eigen grenzen heeft verlegd, maar ook de naam van onze stad hoog heeft gehouden op het wereldtoneel van de sport”, zegt Kasper.

Knietumor

Bovendien was Juliens reis naar het wereldkampioenschap er een met uitdagingen. Een operatie aan een knietumor in maart zette hem en zijn ambities op de proef. Zijn vastberadenheid en doorzettingsvermogen brachten hem echter naar de hoogste sportieve bekroning. “Een prestatie die des te bewonderenswaardiger is gezien zijn nuchtere kijk op de sport als een passie en hobby”, weet Kasper.

Julien moet dan ook noodgedwongen zijn topprestaties in zijn vrije tijd zien voor te bereiden, aangezien hij overdag schrijnwerker is. “Het is inderdaad niet gemakkelijk. Het is ook een sport die veel geld kost en weinig opbrengt. Met de winst op de marathon kon ik amper de maaltijden ter plaatse betalen. Wij kunnen daar absoluut niet van leven, zelfs niet als wereldkampioen”, lacht Julien.

Slachthuis

Alleen een ongebreidelde passie voor deze sport, de liefde voor zijn pony’s en de opwinding van competities stuwen deze kampioen naar de overwinning. En liefde voor zijn pony’s heeft Julien in overvloed, getuige deze hartverwarmende anekdote: “Op een dag bezocht ik eens een pony die al klaarstond om geslacht te worden in het slachthuis. Ik heb deze pony gekocht, vertroeteld en opgeleid. En kijk, vandaag is hij wereldkampioen! En telkens ik in zijn ogen kijk, zie ik een héél grote dankbaarheid”, besluit Julien. (NV)