Julie Voet pakt Belgische titel veldlopen bij de U23

Op een zwaar parcours pakte Julie Voet (20) de Belgische titel veldlopen bij de U23. Met deze titel mag ze voor de tweede keer deelnemen aan het EK. Na Turijn vorig jaar, is het op 10 december voor eigen volk in Brussel.

J

ulie vond in Hulshout geen parcours op haar maat. “Het was verschrikkelijk zwaar”, vertelt ze. “Vrijdag was ik gaan verkennen en toen was het nog magnifiek. De vele regenval op zaterdag zorgde ervoor dat het een modderbad werd. In het bos lag heel veel modder en ik kwam er twee keer ten val. Een modderig parcours is niets voor mij. Daarvoor kom ik nog kracht te kort. Over mijn wedstrijd was ik dus niet tevreden, maar het is wel een opsteker dat ik de titel kon pakken en vooral dat ik mij kon kwalificeren voor Brussel. Het hoofddoel was het EK, dat ik Belgisch kampioen ben, is een mooie bonus. Na mij liep mijn vriend Sander mee bij de heren. Ook mijn ouders en mijn coach Armand Parmentier waren aanwezig om te supporteren.”

Tilburg

Ze liep mee in de race van de senioren (9.350 meter) en finishte als negende op 1’58” van winnares Chloé Herbiet. Eerder liep ze al de relays in Berlare en de CrossCup in Roeselare. “In die wedstrijden had ik een beter gevoel. In Roeselare eindigde ik als vijfde en liep voor het eerst 9 kilometer.”

Mijn volgende race is in Tilburg. Daar doe ik mee aan het Open Nederlands kampioenschap. Vroeger viel dit samen met de Belgische selectiecross. Nu zal er vermoedelijk een ruime delegatie aanwezig zijn in Tilburg. Er zijn veel stukken rechtdoor en ik denk dat het parcours mij zal liggen. Mijn vader loopt de dag ervoor al en Sander doet ook mee.”

Genieten van het EK

Het volgende doel is dan Brussel. “Daar zal ik voor de tweede keer op rij een EK kunnen betwisten. Nu het in België is, zou het mooi zijn als mijn grootouders dit ook eens live kunnen maken. Ik kijk er al naar uit en zal vooral genieten van mijn deelname in Brussel. Ik leg mezelf niet te veel druk op. Vorig jaar was ik bij de oudste juniores. Nu ben ik eerstejaarsbelofte en zien we wel wat er komt. Na Brussel komen er dan nog de CrossCup-manches van Hannuit op 21 januari en Diest op 11 februari”, besluit de studente kinesitherapie.