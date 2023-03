Julie Van Hauwaert speelt BK tafeltennis:“Verwachtingen liggen nu iets hoger”

Zaterdag 25 en zondag 26 maart heeft in sporthal De Stormmeeuw in Knokke-Heist het BK tafeltennis voor A-spelers plaats. Julie Van Hauwaert uit Zandvoorde (Oostende) speelde vorig seizoen onverhoopt de finale en hoopt nu even goed te doen.

De organisatie van het BK is in handen van TTC Knokke-Heist naar aanleiding van hun 60-jarig bestaan. Op zaterdag worden de titels in het dubbel uitgereikt, een dag later zullen de Belgische kampioenen in enkelspel en voor de G-sport bekend zijn.

Uit West-Vlaamse hoek is het uitkijken naar Florian Van Acker uit Langemark-Poelkapelle, Sara Devos uit Kachtem en Julie Van Hauwaert. Deze 17-jarige tafeltennisster begon op jonge leeftijd in navolging van haar oudere zus Charlotte bij het plaatselijke TTC Zandvoorde.

Julie werkte zich ondertussen op tot een internationale speelster en winnaar van Het Gouden Palet, de prijs voor beste jongere onder 18 jaar in ons land. Intussen is Julie nummer twee op de Belgische ranking en speelt ze voor het derde seizoen in interclub in eerste nationale voor het Franse Saint-Denis in Parijs.

BK in Knokke

Julie was vorig jaar zevende van België bij de A-speelsters toen ze de BK-finale mocht betwisten. Op het voorbije Vlaamse kampioenschap kon ze haar titel niet verlengen omdat ze ziek werd en na twee matchen moest opgeven. “Dit seizoen loopt het iets minder dan vorig jaar. Ik hoop dit in het weekend te kunnen rechtzetten. Het BK in Knokke, dat is wel mooi, voor familie, vrienden en geïnteresseerden.”

Bij de dames zijn naast Sara Devos, waar Julie al lang mee in de dubbel speelt, Nathalie Marchetti, Lilou Massaert en Margo Degraef te duchten tegenstanders. “Het zal sowieso niet gemakkelijk zijn. Doordat ik nu tweede sta, liggen de verwachtingen iets hoger en leg ik misschien voor mezelf iets meer druk op. Maar ik probeer dit van mij af te zetten”, besluit Julie Van Hauwaert vastberaden. (ACR)