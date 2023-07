Julie Van Hauwaert naar EK voor de jeugd: “Mijn derde jaar als junior in de hoop het goed te doen”

Van vrijdag 14 tot en met zondag 23 juli heeft in Polen het Europees kampioenschap tafeltennis voor de jeugd plaats. Voor junior Julie Van Hauwaert uit Zandvoorde wordt het haar vijfde deelname aan een dergelijk tornooi. Na de zomer trekt ze naar de hogeschool in Leuven. Sportief ruilt ze het Franse Saint-Denis voor Rouen.

Julie Van Hauwaert (17) uit Zandvoorde behaalde eerder dit jaar op het BK voor A-spelers in Knokke-Heist met haar vaste dubbelspeelster Sara Devos uit Kachtem een eerste nationale titel. Beiden speelden nadien een tornooi bij de U19 in Bulgarije, met de nationale damesploeg plaatsten ze zich voor de eindfase van het EK in het Zweedse Malmö van zondag 10 tot zondag 17 september. Als voorbereiding op het EJK in Gliwice, Polen heeft het duo drie weken stage achter de rug. “Na 14 dagen met de kern bij ons in de topsportschool in Leuven trokken we met Team Belgium voor zeven dagen naar Spa. Vooral om te tafeltennissen. We gingen ook op teambuilding en bezochten een escaperoom.”

Vijfde deelname

Voor Julie is het de vijfde deelname aan een EK voor de jeugd. “De eerste keer was ik nog miniem, eigenlijk een jaar te vroeg. Daarna werd ik als cadet twee keer geselecteerd, maar door corona was het maar eenmalig. Jammer, want we stonden toen in Europa hoog gerangschikt. Ik in de top tien, Sara bij de eerste twintig. Een mooi resultaat zat er toen misschien wel in. Nu is het mijn derde jaar bij de juniores, in de hoop het goed te doen.”

Julie komt op het EJK in enkel in actie. In dubbel is dat met Sara Devos. In dubbel gemengd met de Nederlander Kas Van Oost. In het team voor ons land komen daar Lilou Massart en Eloise Duvivier bij. “Het is het eerste jaar dat we in eerste divisie starten. We zitten in een poule met Roemenië als toch wel een sterk land en de winnaar van vorig jaar. Tegen Zweden en Spanje zal het de vorm van de dag zijn die over winst of verlies zal bepalen. In enkel en dubbel is de loting nog niet bekend. In enkel starten we in poules. In dubbel is er een rechtstreekse uitschakeling.”

Ambitie

Julie Van Hauwaert heeft ondertussen de middelbare school achter de rug. Na de zomer trekt ze naar de hogeschool in Leuven, voor de richting voeding en dieetkunde. “In combinatie met het tafeltennis daar. Ik blijf aangesloten bij TTC Zandvoorde en ga in Frankrijk voor een nieuwe ploeg spelen. Niet langer in Parijs. Het wordt Rouen. Bij Saint-Denis zijn er een aantal spelers vertrokken. Een sparringspeler in Leuven, Vitaly Efimov, vroeg mij of ik interesse had voor Rouen. Het is een jong team met ambitie. Voorlopig een niveau lager dan Saint-Denis maar we willen zo vlug mogelijk twee niveaus stijgen, van tweede nationale naar Pro B.” (ACR)