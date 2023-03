Julie Van Hauwaert en Sara Devos zijn in dubbel Belgisch kampioen tafeltennis

In sporthal De Stormmeeuw in Knokke-Heist heeft dit weekend het BK tafeltennis voor A-spelers plaats. Zaterdag werd er gespeeld om de titels in dubbel. Julie Van Hauwaert uit Zandvoorde bij Oostende en Sara Devos uit Kachtem waren bij de dames samen goed voor goud. Sara speelde eerder ook de finale dubbel gemengd, maar verloor.

Voor het West-Vlaamse duo is het overigens de eerste Belgische titel samen. “We kennen elkaar al heel lang en spelen reeds meer dan tien jaar in dubbel. We weten dus perfect hoe wij ons aan elkaar moeten aanpassen. Maar omwille van een blessure kon ik vorig jaar alleen in enkel aantreden en niet in dubbel”, vertelt Julie. “Het is dus de eerste keer dat we meedoen en we winnen meteen. Dat is mooi, zeker omdat het een beetje voor eigen publiek is.”

Julie en Sara doen in tafeltennis beiden aan interclub in het buitenland, respectievelijk in Frankrijk bij Saint-Denis en Saint-Quentin. Sara speelt ook nog in Nederland bij Westa. Op het BK waren zij in dubbel tweede reekshoofd en begonnen in de kwartfinales tegen Jan Bernard en Morgane Guidon met 3-0. Hun daaropvolgende halve finale was wellicht de mooiste en spannendste strijd van de dag. Tegen Lilou Massart en Cecile Ozert kwamen ze twee sets achter, maar het West-Vlaamse duo staat bekend om nooit op te geven. Men rechtte de rug en zetten daar drie winnende sets tegenover: 11-8, 11-6 en 9-11, 5-11 en 11-13. “Bij die 2-0 achterstand wisten we niet goed wat te doen, want we speelden niet slecht maar maakte te veel foutjes”, vindt Julie. “We hebben dan een beetje onze tactiek aangepast. Het ging van dan af steeds beter en uiteindelijk konden we winnen.”

In de finale ging het gemakkelijker voor Julie en Sara. Een droge 3-0 winst tegen Daria Mityukova en Marie Maesen. Eerder op de namiddag was Sara Devos reeds actief in een andere finale, die van gemengd dubbel, samen met Tom Closset. Het duo verloor met drie sets van Lilou en Alessi Massart. De finale dubbel bij de heren werd met 3-1 gewonnen door Florent Lambiet en Martin Allegro tegen Laurens Devos en Florian Cnudde.

De organisatie van het BK is in handen van TTC Knokke-Heist naar aanleiding van hun 60-jarig bestaan. Het is voor de vijfde keer dat het Belgisch kampioenschap voor A-spelers in West-Vlaanderen plaatsheeft. Het aantal inschrijvingen in de badstad licht overigens verrassend hoog. “Het dubbelspel is nu meer in trek in vergelijking met het verleden”, weet Jacques Denys als tornooidirecteur. “In heren A waren er 13 koppels, bij de dames 9 en gemengd stonden er 20 op de tabel. Dat is nog nooit zo geweest.”

Over de twee dagen nemen 138 tafeltennissers deel. Na de dubbels werden zaterdag in enkel op veertien verschillende tafels de kwalificaties gespeeld. Zondag wordt dit vervolgd vanaf de kwartfinales. Daar is het opnieuw uitkijken naar de prestaties van Sara Devos en Julie Van Hauwaert. Zij zullen in het enkelspel rekening moeten houden met onder andere Nathalie Marchetti, Lilou Massaert en Margo Degraef. Die laatste werd Belgisch kampioen in 2019 en is een van de topfavorieten. Bij de heren heeft uittredend kampioen Cédric Nuytinck de sportieve ambitie om voor de zesde Belgische titel te gaan. Ook bij de G-sporters wordt zondag gestreden om het nationale goud. In deze categorie klinken Laurens Devos en onze provinciegenoot Florian Van Acker uit Langemark-Poelkapelle bekend in de oren. Zij behaalden reeds olympische -, wereld- en nationale medailles. Er wordt zondag in sporthal De Stormmeeuw gespeeld vanaf 10 uur. (ACR)