Julie Van Hauwaert en Sara Devos met ons land naar het EK

In het tafeltennis heeft onze nationale damesploeg zich geplaatst voor de eindfase van het Europees kampioenschap, in het Zweedse Malmö van 10 tot 17 september. Julie Van Hauwaert uit Zandvoorde en Sara Devos uit Kachtem maakten deel uit van de Belgische ploeg. Margo Degraef en Lilou Massart waren de twee andere speelsters.

De jonge Belgische ploeg had vorig jaar in oktober in hun groep Zwitserland en Israël opzij gezet. Om zeker te zijn van deelname in Zweden moest ons land in de barragewedstrijden die in Osijek in Kroatië werden gespeeld eerste of tweede eindigen in een groep met Oostenrijk en Wales. Tegen dat eerste land werd met 3-0 verloren, van Wales werd met 3-2 gewonnen. Voldoende voor een plaats bij de laatste 24 landen op het EK.

