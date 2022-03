Judoschool Asahi zoekt nieuwe thuis

Judoschool Asahi heeft sedert zowat drie jaar zijn thuisbasis in de vroegere Gemeenteschool in Oostnieuwkerke. De oude school werd recent door het Gemeenschapsonderwijs aangekocht. Die brengt er vanaf september een middelbare school voor kinderen met autisme in onder. De judoschool mag blijven, maar zoekt toch een nieuwe thuis.

“We zijn aan ons vierde werkjaar bezig”, vertelt secretaris Koen Vanden Brande van Judoschool Asahi. “Tijdens ons eerste werkjaar waren we actief in het cultureel centrum in Gits. De zaal daar werd al vlug veel te klein. Na dat eerste jaar kregen we van het Stadense gemeentebestuur de kans om in de turnzaal van de vroegere Oostnieuwkerkse Gemeenteschool aan de slag te gaan. We trainen er op maandag-, op woensdag- en op vrijdagavond. Ondertussen telt onze club een 75-tal leden. Zowat 90 procent daarvan bestaat uit jeugd.”

Nu al medailles

Asahi bestaat nog geen vijf jaar, maar behaalt toch al aardige resultaten. Zo behaalde Luna Verfaille in haar categorie bij de U21 goud op het recente Belgisch kampioenschap in Tielt, terwijl Jutta Vanbrabant op datzelfde kampioenschap in haar categorie bij de U21 zilver behaalde. Daarnaast behaalde de club ook diverse medailles op het Vlaams en op het provinciaal kampioenschap. “Eind vorig jaar raakte bekend dat de gemeente de vroegere Gemeenteschool aan het Gemeenschapsonderwijs verkocht had”, gaat Koen Vanden Brande verder. “We wisten dat we niet voor eeuwig in de school konden blijven en vreesden even voor onze stek. Gelukkig liet Wim Vandorpe, de directeur van Ter Sterre, al vlug weten dat wij konden blijven. Probleem is dat de directeur ook vraagt om de judomatten tijdens lesdagen op te bergen.”

Een aantal ouders hebben een comité opgericht voor het verwijderen en terugleggen van de matten

“Dat opbergen en terugleggen vormt echter een serieus praktisch probleem. We moeten immers telkens voor 180 vierkante meter aan matten opbergen en terugleggen. Dat komt neer op zo’n 80 à 90 matten. Een niet zo evident werkje. Elke mat weegt immers 35 tot 40 kilogram en is 2 op 1 meter groot. Alleen kan je zo’n mat onmogelijk dragen. Zelfs met 20 man zijn we daar zeker een half uur mee bezig. Na een gesprek met de directeur werd overeengekomen om op woensdag en vrijdag te trainen en onze maandagse training te verplaatsen naar de zaterdag. De matten zouden daardoor van de woensdag tot de zondag kunnen blijven liggen waardoor ze slechts één keer per week opgeborgen en teruggelegd moeten worden, maar ook dat zal flink wat tijd in beslag nemen. Ondertussen hebben een aantal ouders een comité opgericht dat zal instaan voor het verwijderen en terugleggen van de matten. We appreciëren dit enorm, maar alles staat of valt met hun medewerking. Daarom achten we het beter om op termijn uit te kijken naar een nieuwe locatie, het liefst in Oostnieuwkerke. We hebben hier immers iets opgebouwd en hebben ook het gevoel heel welkom te zijn. We ervaren hier ook heel veel steun uit diverse hoeken. We hebben al een overleg gehad met sportschepen Gwendolyn Vandermeersch, maar voorlopig is er nog geen oplossing in de maak.”

Nieuwe locatie

“De schooldirecteur heeft zich alvast heel positief opgesteld”, reageert schepen Vandermeersch. “Dat leidde al tot de overeenkomst waarbij de matten maar één keer per week dienen verwijderd en teruggelegd worden. Aan de andere kant heb ik er dan weer begrip voor dat het telkens verplaatsen van de matten geen zo’n eenvoudige opdracht is. Een kant-en-klare oplossing is er voor het ogenblik niet. We zijn wel bereid om mee te helpen zoeken naar een nieuwe locatie. De judoschool is immers een meerwaarde voor Oostnieuwkerke”.

Wie Judoschool Asahi aan een nieuwe locatie kan helpen, kan contact opnemen via koen.vanden.brande@judoschoolasahi.be of via 0498/126.461.