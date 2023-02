Judoka’s uit West-Vlaamse clubs kronen zich tot Belgisch jeugdkampioen

Het voorbije weekend had in Tielt het Belgisch kampioenschap bij de jeugd plaats. 186 Vlaamse en Waalse judoka’s streden in sporthal De Ponte in 250 kampen om het nationale goud. Bij zowel de dames als de heren kwamen de leeftijden U15, U18 en U21 aan bod. Qua het aantal medailles nestelde JC Yama-Arisha Bavikhove zich knap op de tweede plaats met twee keer goud, eenmaal zilver en een keer brons.

Navia Martinez beet zaterdag voor de judoclub uit Harelbeke de spits af met een eerste plaats bij de U15 in de categorie -40kg. Zondag volgde haar clubgenoot Olivier Naert haar voorbeeld en werd hij eerste bij de U21, -60kg. Voor Judo Team International uit Roeselare was er verder een gouden medaille voor Polina Bredikhina (U15,-63kg) en Ilman Nesirkoyev.

Hij won de eindstrijd bij de U21 in -90kg tegen Warre Denys van JC Jenos Kwai Hooglede. Ray Marinx uit Hertsberge en aangesloten bij JC Koksijde was de sterkste judoka in de finale U21, -66kg. Zijn clubgenoot Yusbek Kagermanov deed hem dat na in U21, -73kg.

Verder was er zilver voor Matteo Schacht (JC Yama-Arisha Bavikhove, U15, -34kg), Mauro Geysens (Jokohazam Kortemark, U15, -42kg), Mathis Van Eeckhout (JS Kortrijk, U15, -60kg), Mher Mirzoyan (Ostend JC, U15, -66kg), Pjotr Debruyne (JT International, U21, -100kg) en Remi Decorte (Jokohazam Kortemark, U21, -81kg).

Zij behaalden voor de clubs uit onze provincie een bronzen medaille: Caithlin Warlop (JC Ardooie, U15, -44kg), Anaïs De Zutter (Jokohazam Kortemark, U15,-52kg), Amy Depoorter (JC Sonkei Bredene, U15, -57kg), Anouk Helsmoortel (JC Koksijde, U15, +63kg), Mohammad-Salih Istamulov (Judo Izegem, U15, -46kg), Jasper Callewaert (JC Ardooie, U15, -50kg), Alijn Vanoost (Jokohazam Kortemark, U15, -66kg), Xylo Deschepper (JC Ardooie), Tom Vanneste (JC Yama-Arisha Bavikhove, U21, -73kg), Ward Houthoofd (JC Kawaishi Ingulmunster, U21, -81kg) en Karel Dereere (KJC Lichtervelde U21, +100kg).

(ACR)