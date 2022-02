Judoka’s uit West-Vlaamse clubs behalen medailles op Vlaams kampioenschap

Deinze was het voorbije weekend het epicentrum van het Vlaamse judo, want dan had immers in evenementenhal De Brielpoort het Vlaams kampioenschap voor de Jeugd plaats, in een organisatie van Judo Vlaanderen en Judoclub Nevele.

Enkel de judoka’s die in U15, U18 en U21 bij zowel de dames als de heren een podiumplaats behaalden op de voorbije provinciale kampioenschappen mochten aan het Vlaams kampioenschap deelnemen.

Volgend weekend, zaterdag 19 en zondag 20 februari, wordt Tielt even de judohoofdstad van het land, want dan vindt in Sporthal De Ponte het Belgisch kampioenschap voor jeugd plaats, in een organisatie van Judo Vlaanderen en Judoclub Tielt. Judoka’s die op het voorbije Vlaamse kampioenschap een podiumplaats behaalden, zullen er kampen tegen zij die een medaille behaalden binnen de Franstalige federatie.

(ACR)

Dit zijn de judoka’s uit de diverse West-Vlaamse clubs die op het Vlaams kampioenschap in Deinze een podiumplaats behaalden en zich dus mogen opmaken voor het BK in Tielt.

Dames/ Heren U21: Goud: Luna Verfaillie (JS Asahi, -57kg). Jutta Van Brabant (JS Asahi, -70kg). Fran Naessens (Yama-Arashi Judoclub Bavikhove, +78kg). Robbe Demets (Judo Kwai Moorsele, -66kg). Ward Houthoofd (JC Kawaishi Ingelmunster, -73kg). Jarne Duyck (JC Kawaishi Ingelmunster, -81kg). Ilman Nesirkoyev (Judo Team International, -90 kg). Pjotr Debruyne (Judo Team International, -100kg). Lennard Deboosere (JC Kawaishi Ingelmunster, +100kg). Zilver: Ray Marinx (JC Koksijde, -66kg). Brons: Celine Ramon (Kon. Ieperse Judoclub Neko, -48kg). Yana De Turcq (JC Roeselare, -48kg). Phebe Delaere (JC Kawaishi Ingelmunster, -63kg). Shabell Jonckheere (JC Eernegem, -70kg). Alexander Tseboyev (Judo Team International, -60kg). Remi Decorte (Jokohazam, -81kg). Karel Dereere (Kon. JC Lichtervelde, +100kg).

Dames/ Heren U18. Goud: Agnes Vandeveire (JC Kawaishi Ingelmunster, -48kg). Flore Wulleman (JC Ardooie, -63kg). Thomas Van Hecke (JC Kawaishi Ingelmunster, -73kg). Zilver: Jutta Vanzieleghem (JC Kawaishi Ingelmunster, -48kg). Vic Grymonprez (Yama-Arashi Judoclub Bavikhove, -55kg). Brons: Lien Denys (JC Enos Kwai Hooglede, -52kg). Aicha Deschepper (JC Ardooie, -52kg). Chinouck Malfait (JC Olympia Brugge, -57kg). Davina Hessel (JC Enos Kwai Hooglede, -63kg). Louise Gheysens (JS Kortrijk, -63kg). Lore Verhegge (JC Ardooie, -70kg). Michelle Lievens (JC Koolskamp, -70kg). Nils Dewaele (JC Yaware Ooigem, -46kg). Andreas Declercq (Yama-Arashi Judoclub Bavikhove, -50kg) Marcus Van Wonterghem (Yama-Arashi Judoclub Bavikhove, -50kg). Jorben Barra (Yama-Arashi Judoclub Bavikhove, -55kg). Quinten Declercq (JC Ardooie, -60 kg). Zian Vanhauwaert (Judo Kwai Moorsele, -60kg). Milo Bossu (JC Kawaishi Ingelmunster, -81kg). Adrien Giambusso- Verraes (JC Zwevegem, -81kg).