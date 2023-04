Judoka’s Ellen Salens en Amber Ryheul trekken naar WK in Qatar

Het IJK wereldkampioenschap judo heeft plaats in Doha, van zondag 7 tot en met zondag 14 mei. Judo Vlaanderen zendt vijf judoka’s uit, waaronder de West-Vlamingen Ellen Salens en Amber Ryheul. Beiden komen uit een moeilijke periode en bereiden zich na een stage in Japan ondertussen voor in de topsportschool in Wilrijk.

Ellen Salens (-48kg/ JS Merelbeke) neemt voor de tweede keer deel aan het WK Senioren. In de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent was ze vorig jaar enige West-Vlaamse waar ze in de tweede ronde werd uitgeschakeld. “Ik hoop dat de competitie vanaf nu toch wat beter verloopt, want 2023 is niet zo goed gestart voor mij. Ik heb een teleurstellende periode achter de rug”, vertelt ze. “Ik ben het voorjaar in mineur gestart en hoop nu toch op een keerpunt, want zowel fysiek als mentaal is het allemaal niet ze van een leien dakje gelopen. Hoeft ook niet altijd maar er mag stilaan wel een einde aan komen.”

Het begon voor Ellen op stage in het Oostenrijkse Mittersill, begin januari. “Het was moeilijk om goede kwaliteit op de mat te brengen en dan waren er nog enkele aanslepende blessures. Ik heb meerdere keren een goede loting gehad, maar die hebben mij nergens gebracht. Het moet beter, voor mezelf maar ook om het beoogde doel te bereiken: de Spelen in Parijs in 2024 en het daar zo goed mogelijk doen. Dit jaar moet ik toch nog ergens een medaille pakken op een Grand Prix of een Grand Slam”, aldus Salens.

De 26-jarige judoka uit Jabbeke heeft een zeer intense voorbereidingsfase achter de rug. Onlangs was ze nog twee weken op stage in Japan onder leiding van coach Damiano Martinuzzi en Udo Quellmalz, hoofdcoach van Judo Vlaanderen waar ze heel veel randori’s of een vorm van sparren heeft gedraaid. “Het was niet de eerste keer in Japan voor mij”, weet Ellen. “Het is wel van in 2019 geleden dat we er op stage zijn geweest. Ik merk dat mijn niveau naar omhoog is gegaan. Toch blijft het hard om te trainen. Wat we in Japan in die twee weken qua randori’s hebben gedaan doen we in België nog niet eens in een maand.”

De Vlaamse judoka’s hebben in vergelijking met de voorbereiding tot het WK van vorig jaar nu minder tornooien gedaan. De regel van vijftig procent voor de punten die meetellen voor de Olympische kwalificatie loopt tot mei. Daarna kan er voor de volle honderd procent aan punten gesprokkeld worden. Vandaar dat ze bij Judo Vlaanderen kieskeurig zijn geweest.

Voor Amber Ryheul (-52kg/ Koninklijke Ieperse JC Neko) is het in Doha haar derde WK bij de senioren. Na 2021 in Boedapest maakte ze twee jaar eerder haar debuut in Tokio, in de zomer van 2019. Haar beste prestatie was in 2021 toen ze op een zevende plaats eindigde. Vorig jaar kon de 24-jarige judoka uit Houthulst niet aan het EK en WK deelnemen door blessureleed en ook de Masters moest ze na een positieve coronatest missen. “Het is meer dan een jaar geleden dat ik nog aan een groot kampioenschap deelnam. Dit is de eerste keer dat ik er terug sta.” Amber had een lange weg af te leggen. Op de World Judo Tour, een Grand Slam in Tbilisi en Tel Aviv behaalde ze in februari en in maart twee keer een zevende plaats. “Dit is alvast een goed begin. Ik sta opnieuw met een positief gevoel op de mat. Het plezier om aan judo te doen is helemaal terug. Ik heb ondertussen veel wedstrijden gedaan en het voelt goed. Ik had ritme nodig en de stage in Japan was top”, aldus Ryheul. “Ik heb mezelf verbaasd dat ik opnieuw een mooie evolutie heb doorgemaakt om de stage beter te doen dan ervoor. Ook mijn wedstrijdniveau is terug aan het groeien en dat is alvast positief. Veel zal afhangen van hoe ik mij die dag zelf voel, wie mijn eerste tegenstander is. Mijn ambitie op het WK is om zover mogelijk te geraken. Wedstrijd per wedstrijd winnen en we zien wel waar het eindigt.”

De wedstrijden in Doha hebben plaats in de Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena. Circa 650 judoka’s uit 98 landen hebben zich geplaatst voor het tornooi. Rusland en Belarus zijn net als vorig jaar uitgesloten van deelname. Zowel in de gewichtsklasse van Ellen Salens als Amber Ryheul komen ongeveer 45 judoka’s op de tatami. (ACR)