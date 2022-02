Judoka’s Amber Ryheul en Ellen Salens nemen afscheid van coach

Na een succesvolle samenwerking van vijf jaar verlaat hoofdcoach Mark van der Ham Judo Vlaanderen om een nieuwe uitdaging aan te gaan bij een ander top-judoland. Een afscheid voor de West-Vlaamse topjudoka’s Amber Ryheul uit Houthulst en Ellen Salens uit Jabbeke.

De Nederlander Mark van der Ham startte zijn loopbaan als judocoach bij Judo Vlaanderen in februari 2017. Eerst als trainer van de junioren om vervolgens door te groeien als coach van de heren senioren, om uiteindelijke als hoofdcoach te fungeren van de Vlaamse judotoppers, om hen te begeleiden.

Altijd aanwezig

“Ik leerde Mark kennen in 2017 toen ik de stap zette om in Antwerpen judotopsport een kans te geven”, vertelt Amber Ryheul. “Onder Mark zijn vleugels greep ik bij de junioren mijn eerste medailles en behaalde ik een eerste EK- en WK-selectie. Nadien ging hij verder bij de senioren en heb ik een tijdje andere coaches gehad die mij ook veel hebben bijgebracht. Mark was er toen wel altijd aanwezig, dus heb ik dan nog veel opgestoken.”

Als hoofdcoach van Judo Vlaanderen bracht van der Ham volgens de federatie vooral stabiliteit en professionaliteit binnen de afdeling topsport. “Toen ik een aantal jaar geleden te horen kreeg dat Mark terug mijn officiële trainer werd, was dit voor mij als thuiskomen en heb ik met hem mooie resultaten geboekt. Zijn beslissing valt mij emotioneel, maar ik gun Mark de toekomst. Net zoals hij ons wil laten groeien, wil ik hem zeker steunen in andere opportuniteiten”, zegt de West-Vlaamse judoka.

Goed opvangen

Judo Vlaanderen gaat het uitgestippelde parcours verderzetten en voortbouwen op de funderingen die van der Ham de laatste jaren heeft gelegd. “Het zal aanpassen zijn en waarschijnlijk nu eventjes wat onzekere periodes, maar als topsporters moeten we vooruit. Ik ben er zeker van dat Judo Vlaanderen ons goed zal opvangen”, aldus Amber Ryheul die in de categorie -52 kg met Ellen Salens (-48 kg) binnenkort in Israël zal deelnemen aan de Tel Aviv Grand Slam, van 17 tot en met 19 februari.

Veel geëvolueerd

Ellen Salens begon zelf in Wilrijk bij Judo Vlaanderen in 2020 met van der Ham als hoofdcoach. “Het laatste half jaar ben ik dankzij Mark als judoka veel geëvolueerd. We zagen het niet aankomen dat hij deze beslissing zou nemen. Maar dit is topsport en het kan al eens gebeuren dat we een andere coach krijgen. Ik zal de positieve aspecten meenemen en proberen verder te zetten zoals het nu gaat”, besluit Ellen Salens. (ACR)