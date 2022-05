Judoka Robbe Demets uit Lendelede behaalt brons op de European Cup in Parijs

Judoka Robbe Demets, aangesloten bij Judoclub Moorsele, behaalde brons op de Europacup voor junioren in Parijs-Nanterre. “Het is al mijn derde bronzen medaille dit jaar op European Cups, na Lignano in Italië en Coimbra in Portugal”, zegt Robbe.

“Omdat ik die drie bronzen plakken behaalde, ben ik nu geselecteerd voor het Europees kampioenschap in Praag en het wereldkampioenschap in Ecuador”, zegt de Lendeleedse judobelofte. “In Parijs won ik vlot mijn halve finale, maar in de halve finale moest ik het onderspit delven tegen de Fransman Maxime Moundanga die een verrassende aanval deed. Voor de derde plaats stond ik tegen de Duitse kampioen Levi Märkt en vocht ik slim de kamp uit met waza-ari.”

Laatstejaars

Robbe vecht nu nog als laatstejaars bij de juniores. Hij is 20 jaar en doet al 13 jaar aan judo. Hij is nog tot gisteren, donderdag 12 mei, op judostage in Parijs. “Volgend jaar stap ik over naar de senioren, weer een stapje hoger en zal ik hopelijk ook weer goed kunnen presteren. Maar ik geloof erin. In Parijs waren we met een grote Belgische delegatie met 25 judoka’s waarvan ik als enige een medaille behaalde. Momenteel ben ik bij de juniores nummer 10 van de wereld, maar ik hoop daar volgende week op de Europacup voor juniores in Malaga (Spanje) verandering in te brengen.”