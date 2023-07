Judoka Luna Verfaillie uit Staden behaalt bronzen medaille op Junior European Cup

Op de Junior European Cup in het Oostenrijkse Graz behaalde judoka Luna Verfaillie uit Staden een bronzen medaille. Eerder op een gelijkaardig tornooi in het Poolse Poznan werd ze ook al derde.

Twaalf judoka’s van Judo Vlaanderen, waaronder heel wat West-Vlamingen, namen deel aan de Junior European Cup in Graz, een tornooi op de EJU-kalender. Luna Verfaillie (-57 kg, JS Asahi) verloor haar kamp in de kwartfinales, maar vocht terug via de herkansingen. Na zes keer op de tatami te staan, greep ze in haar laatste kamp het brons tegen de Braziliaanse Sarah Souza.

Verfaille is aan een goed jaar bezig. Eerder greep ze ook al brons op de Rotterdam Open, de Belgian Open in Herstal en won ze de Belgische titel bij de junioren.

Bij de heren in Graz gingen deze provinciegenoten er in de tweede ronde uit: Emile Merdin (-60 kg, JC Kawaishi Ingelmunster), Olivier Naert (-60 kg, Yama-Arashi JC Bavikhove) en Ray Marinx (-66 kg, JC Koksijde). Zijn clubgenoot Yusbek Kagermanov (-73 kg) ging door tot in de vierde ronde. Warre Denys (-90 kg, JC Jenos Kwai Hooglede) overleefde dan weer de derde ronde niet. Zij nemen allen tot woensdag 19 juli deel aan het EJU-trainingskamp. Robbe Demets (-66 kg, Judo Kwai Moorsele) en Jarne Duyck (-81 kg, JC Kawaishi Ingelmunster) hebben zich bij de groep aangesloten. (ACR)