Judoka Luna Verfaillie grijpt brons in Polen

In het weekend van 15 en 16 april had in de Poolse stad Poznan een Junior European Cup van de EJU plaats. Twaalf judoka’s van Judo Vlaanderen namen hieraan deel. Drie van hen behaalden een bronzen plak, alsook Luna Verfaillie. De 19-jarige judoka is lid van JS Asahi in Oostnieuwkerke.

In Polen bereikte Luna in de categorie -57kg de kwartfinales na winst tegen Mirthe Van Kerkhof uit Nederland en de Poolse Kinga Chmielewska. Daarna verloor ze voor een plaats in de halve finale tegen de Turkse Aysenur Budak. Dankzij twee keer winst in de daaropvolgende herkansingen behaalde Luna in de kamp om het brons de winst tegen opnieuw een Turkse, Aysenur Karadag.

Verfaillie laat met de bronzen medaille zien dat ze dit jaar in bloedvorm steekt. Ze werd eerder ook al derde op de Rotterdam Open en de Belgian Open in Herstal. In Tielt werd ze twee maanden geleden ook Belgisch kampioen bij de U21. Op de World Ranking staat Luna momenteel op plaats 55.

Herkansingen

In Polen waren nog andere West-Vlamingen op de tatami actief. Emile Merdin (-60kg/ JC Kawaishi Ingelmunster) werd zevende, Olivier Naert (-60kg Yama-Arashi JC Bavikhove) verloor zijn eerste kamp en Ray Marinx (-66kg/ JC Koksijde) ging er in de tweede ronde uit. Verder dan de tweede herkansingen na drie ronden geraakte Remi Decorte (-81kg/ Jokohazam Kortemark) niet en Warre Denys (-90kg/ JC Jenos Kwai Hooglede) verloor zijn tweede kamp.

In hetzelfde weekend was er tevens voor de senioren een European Cup in het Kroatische Dubrovnik. Robbe Demets (-66kg/ Judo Kwai Moorslede) overleefde daar de derde ronde niet. Jarne Duyck (-81kg/ JC Kawaishi Ingelmunster) geraakte tot in de kwartfinales. Hij verloor nadien om het brons tegen een Italiaan en moest zo tevreden zijn met een vijfde plaats. (ACR)