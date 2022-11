Judoka Jarne Duyck uit Ingelmunster mikt op nationale titel

De 20-jarige Jarne Duyck van de judoclub Kawaishi uit Ingelmunster vocht vorig weekend op het EK onder de 23 jaar in Sarajevo, maar verloor er in de tweede ronde. Hij bereidt zich nu voor op het BK judo voor senioren dat op zaterdag 5 november plaatsvindt in Tielt.

Niet voor niets wordt de Ingelmunstere judoclub Kawaishi als een succesrijke kweekvijver beschouwd voor talentvolle jeugdjudoka’s. De club, die al jaren getraind wordt door Geert Bossu, scoort met zijn judoka’ s op alle kampioenschappen en tornooien waaraan deelgenomen wordt verschillende medailles. Vooral bij de jeugd werd al een karrenvracht aan medailles bijeengevochten. Doorstoten naar de absolute top is en blijft heel moeilijk en is niet voor iedere judoka weggelegd vooral omdat er in judosport geen euro te verdienen valt. Wie er toch mee doorgaat, doet het voor de fun en de eer.

Bio-ingenieur

Jarne Duyck is momenteel bezig aan zijn derde jaar bio-ingenieur aan de KU Leuven. “Ik ben al ononderbroken bezig met judo vanaf mijn vierde levensjaar. Ik kreeg mijn opleiding binnen de Ingelmunsterse judoclub Kawaishi van trainer Geert Bossu maar sinds een paar jaar train ik onder de Vlaamse federatie in Leuven en Antwerpen en dat gedurende vier dagen per week. Ik train momenteel onder Dirk Vantiggelt, maar gezien ik op kot zit in Leuven wordt nog heel weinig getraind bij mijn club in Ingelmunster. Ik beschik over een topsportstatuut en voorlopig is de combinatie van sport met studies nog altijd best doenbaar.”

Palmares

In zijn 16-jarige judocarrière wist Jarne vijf Belgische titels te behalen, twee Europacupmedailles en een deelname aan het EK U21 en EK U23. “Voor het WK U21 was ik jammer genoeg geblesseerd. Het is hoe dan ook de ambitie om zover mogelijk te geraken in de judosport. Ik droom ervan om de Olympische Spelen te halen in Los Angeles in 2028.”

Zijn ambities voor het BK voor senioren op zaterdag 5 november in Tielt zijn duidelijk. “Het is zonder meer de ambitie om nationaal kampioen te worden in de categorie -81 kg. Het wordt een kamp tussen de vier beste Vlamingen en de vier beste Walen. Om te winnen zijn er drie kampen nodig, maar ik voel me in topvorm.”