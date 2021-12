Judoka Ilse Desutter behaalt haar eerste BK-titel: “Deze overwinning draag ik op aan mijn overleden mémé”

Op het BK jeugd in het Waalse Herstal kroonde judoka Ilse Desutter (20) van JC Tielt zich voor de allereerste keer tot Belgisch kampioene, bij de U21 -78 kg. “Leuk om de jeugdcategorieën af te sluiten met een Belgische titel.”

Ilse Desutter, aangesloten bij Judoclub Tielt, presteert al vele jaren op hoog niveau. Zo haalde ze al verschillende provinciale titels en haalde ze zowel in 2019 als in 2020 brons op het BK. Knappe prestaties, maar daarmee was de ambitie nog niet gestild. “Ik droomde ervan om ooit eens Belgisch Kampioene te worden en dit keer is het gelukt”, zegt ze. “Het kwam wel een beetje onverwacht. Om aan het BK te mogen deelnemen, moet je je eerst weten te plaatsen via het PK en VK. Het PK heb ik gewonnen, maar op het Vlaams Kampioenschap heb ik echt slecht gevochten en werd ik derde. Trainer Gaëtan Lambrecht zei me dan dat ik vooral moest werken aan mijn techniek. Ik heb zijn raad opgevolgd en het harde werk heeft zijn vruchten afgeworpen, want op het BK heb ik heel goed gevochten.”

Deze prestatie moet zeker naar waarde geschat worden, want de judosport is een van de sporten die het langst heeft stilgelegen door corona. “Het PK was mijn eerste wedstrijd in anderhalf jaar. Dat is enorm lang. Bovendien hebben we ook in totaal zo’n negen maand niet mogen trainen. In die periode waren er wel wat online trainingen, maar dat was het dan ook. De honger om te kunnen vechten was bij mij erg groot. Ik ben dan ook blij dat de kampioenschappen zijn kunnen doorgaan.”

De gouden medaille is voor Ilse heel waardevol om verschillende redenen. “In januari word ik senior en het is dan ook bijzonder mooi dat ik de jeugdcategorieën kan afsluiten met een nationale titel. Daarnaast moest ik in de finale Zoë Desmet, een goeie vriendin van mij, bekampen. Dat was speciaal. Na de kamp hebben we elkaar een dikke knuffel gegeven. Dat is voor mij het allermooiste aan de sport. Na de kamp gingen mijn gedachten ook onmiddellijk naar mijn mémé, die in oktober overleden is. Deze medaille is er vooral eentje voor haar.”

De coronaregels zijn ondertussen verstrengd en de judosport is opnieuw het kind van de rekening. “Op training mogen we nu enkel nog techniektraining doen met een mondmasker. Voor mij volgden er sowieso geen wedstrijden meer. Ik zal mij nu richten op het behalen van de zwarte gordel. Door corona heb ik dat bijna twee jaar moeten uitstellen, maar nu kan ik er eindelijk aan beginnen.” (GD)