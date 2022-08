Judoka Ellen Salens grijpt goud in Riga

Judoka Ellen Salens (25) uit Beernem heeft in de klasse tot 52 kilogram goud veroverd op de European Cup in het Letlandse Riga. Er waren slechts drie deelneemsters. In een round robin won Salens (JS De Poorter) met ippon van de Italiaanse Eleonora Crescini en de Estlandse Vilena Arshakyan.

Salens haar vorige deelname aan een Europa Cup is van in mei 2018. Ze behaalde toen in Sarajevo, zij het in de categorie -48kg, een zilveren medaille. Begin dit jaar eindigde de judoka in diezelfde gewichtsklasse als vijfde op de Grand Prix van Portugal. Nadien ging de focus richting het EK in Sofia. Daar wilde ze opnieuw een stap vooruit zetten richting Parijs 2024 en werd ze er in de tweede ronde uitgeschakeld.

Opsteker

Het goud in Riga is nu een opsteker voor Salens. Vorige maand behoorde ze samen met Amber Ryheul (-52kg/ Kon. Ieperse JC Neko) tot de oorspronkelijke selectie voor het Grand-Prix tornooi in Zagreb, maar beiden dienden zich hiervoor af te melden.

Ook voor de Grand Slam Boedapest, de week ervoor, gaf Salens forfait. Sedert begin deze maand hebben de judoka’s binnen Judo Vlaanderen en dus ook Salens en Ryheul met de Duitser Udo Quellmalz een nieuwe hoofdcoach. Hij kwam in de plaats van de Nederlander Mark van der Ham.

