Judoka Daan Coene pakt brons in Open Dutch

Daan Coene van judoclub Yama Arashi heeft op het prestigieuze internationale Matsuru Open Dutch toernooi in Eindhoven brons behaald in de categorie -66 kilogram.

“De Open Dutch is een van de vier toernooien die de federatie Judo Vlaanderen naar voren had geschoven voor de selectie voor de European Cups. Als je op twee van de vier een medaille pakt, ben je geselecteerd”, zegt coach Donaat Vandeburie.

Daan Coene, laatste jaar U18 -66 kg, was in bloedvorm. “Hij legde zichzelf niet te veel druk op en bekeek wedstrijd per wedstrijd. In de grootste categorie – met liefst 93 deelnemers – knokte hij zich ronde per ronde verder: viermaal winst, om pas in de halve finale de duimen te leggen tegen Ginonashvilli, derde op de European Cup Coimbra en Harnesn”, zegt de coach. “Voor de derde plaats kwam hij uit tegen een Nederlander van wie hij in november in Leverkusen nog verloor in een kamp om het brons. Maar Daan bleef rustig en domineerde. Hij scoorde eerst een wazari en won daarna met sankaku.”

De andere deelnemers van Yama Arashi waren Sem Tack, 1ste jaar U18-55 kg, Vic Grymonprez, 2de jaar U18-60 kg, Angelique Mortagnie, 2de jaar U18 -63 kg en Louise Gheysens , 2de jaar U18-63 kg. “Ze hebben allemaal hun uiterste best gedaan en zijn vooral veel ervaringen rijker”, aldus een gelukkige coach.

In februari begint judoclub Yama Arashi aan de kampioenschappen: provinciaal kampioenschap in Ieper, Vlaams in Ingelmunster, en Belgisch in Tielt.

Op de foto herken je Daan Coene rechts, samen met een andere judoka die brons haalde. (Peter Van Herzeele/gf))