Judoka Amber Ryheul eindigt net niet bij de laatste acht op het WK

Maandag, op de tweede dag van het Wereldkampioenschap judo in Doha, Qatar, stond Amber Ryheul (Ieperse JC Neko) op de tatami in de gewichtscategorie -52kg. Na twee winnende kampen ging de 24-jarige judoka uit Houthulst strijdend ten onder tegen de Olympisch kampioene.

“Amber heeft na een jaar vol blessures getoond dat ze er terug staat”, vertelt Technisch Directeur Topsport Koen Sleeckx vanuit Doha aan Judo Vlaanderen. “Ze won twee kampen en maakte het de Olympisch kampioene heel moeilijk. Ze eindigt net naast de top acht, maar heeft laten zien dat ze opnieuw goed bezig is.”

Amber Ryheul (IJF 22) kon op die manier punten sprokkelen met het oog op de Olympische Spelen, in 2024 in Parijs. Daar wil ze graag naartoe. Ze bereikte op het WK dus de derde ronde waarin ze het de Kosovaarse Distria Krasniqi, Olympisch kampioene in -48kg en nu tweede op de wereldranking bij de -52kg, niet gemakkelijk maakte. Amber gaf zich allesbehalve gewonnen. Met twee strafpunten bereikte ze toch de verlengingen. Even leek het erop dat de kansen keerden, maar uiteindelijk werd een derde shido de West-Vlaamse fataal. Geen herkansing of een gevecht om een medaille, maar Ryheul liet alvast zien dat ze vooruitgang boekt en weer een stapje dichter bij de wereldtop komt. Volgens haar had het verlies in die laatste kamp vooral te maken met ervaring.

Ryheul won eerder wel twee kampen tegen de Mongoolse Lkhagvasuren (IJF 20) die een derde bestraffing kreeg in de golden score en de Portugese Siderot (IJF 32) die ze opzij zette met ippon. Met snedig judo liet Amber alvast zien dat ook zij een kanshebber is voor het olympisch ticket in de categorie waar haar landgenote Charline Van Snick voor uitkomt. Ryheul staat momenteel wel hoger gerangschikt dan de Luikse.

Een dag eerder was Ellen Salens (-48kg/ JS Merelbeke) actief op het WK. Na een bye in de eerste ronde werd de judoka uit Jabbeke in de tweede ronde uitgeschakeld door de Italiaanse Francesca Milani. (ACR)