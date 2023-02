Judoclub Yama Arashi uit Bavikhove blijft medailles verzamelen op provinciale en Vlaamse kampioenschappen

De Bavikhoofse Judoclub Yama Arashi gooide hoge ogen op de net voorbije provinciale kampioenschappen en het Vlaams kampioenschap. Zij verzamelden er 21 medailles. Yama Arashi behoort daarmee tot de top in West-Vlaanderen en Vlaanderen.

De judoclub blijft sinds het ontstaan in 1994 constant groeien en zit duidelijk in de lift. Niet enkel wat het aantal medailles en overwinningen op regionale, provinciale, nationale en internationale wedstrijden en tornooien betreft, maar ook op gebied van het ledenaantal dat blijft stijgen tot vandaag de dag 220 leden. “We mogen ons nu tot één van de vijf grootste clubs noemen van België. We hebben intussen een stevige basis van judoka’s, trainers, bestuur en enthousiaste clubmedewerkers die elke dag in de weer zijn voor de judo”, zegt sensei Donaat Vandeburie.

Hogere kwaliteit en potentieel

Deze provinciale kampioenschappen zijn voor de jeugd U15/U18/U21 en vonden plaats in Ieper. Yama Arashi kwam er met 28 deelnemers aan de start en pakte in totaal 21 medailles. Provinciaal kampioen werden Navia Martinez, Alexander Vansteenkiste, Griffin Hinwiset, Andreas Declercq, Daan Coene, Fran Naessens en Olivier Naert. Vice-Provinciaal kampioen was weggelegd voor Matteo Schacht, Mats Lapauw, Sem Tack, Arjen Allewaert, Louise Gheysens, Nils Dewaele en Tom Vanneste. Het brons was voor Arno Vandendriessche, Niels Roussel, Angelique Mortaigie, Aiden Van Achte, Grymponprez Vic, Marcus Vanwonterghem en Brend Deforche.

“Een evenaring van vorig jaar, maar het was duidelijk een hogere kwaliteit en potentieel om een podiumplaats te pakken op het Vlaams kampioenschap”, aldus Donaat. West-Vlaanderen was ook de grootste provincie met het grootst aantal deelnemers met meer dan 300 deelnemers, enkel Oost-Vlaanderen komt in de buurt met een 260 tal deelnemers, Antwerpen 220 en Limburg aan een 120-tal deelnemers. “We hadden voldoende coaches mee om iedereen gecoacht te krijgen: Nico Naert, Isabeau Vanderhaeghe, Louis Derycke en mezelf.”

Elf medailles en vier Vlaamse kampioenen

De 21 deelnemers van het VK pakten maar liefst elf podiumplaatsen op het Vlaams kampioenschap en behoren dus nu al tot de top acht van België in hun leeftijds- en gewichtscategorie. De vier kampioen zijn Olivier Naert, Navia Martinez, Fran Naessens en Andreas Declercq. De twee vice-kampioenen zijn Daan Coene en Tom Vanneste.

Brons was voor Alexander Vansteenkiste, Sem Tack, Angelique Mortaignie, Louise Gheysens en Matteo Schacht. “Vorig jaar hadden we ook 21 deelnemers, maar pakten we maar zeven medailles, een grote sprong vooruit dus: we worden elk jaar sterker en sterker. Onder deze medailles zit ook veel potentieel om ook op een Belgisch kampioenschap een medaille te pakken. Bedankt aan de coaches Nico en Olivier Naert en Isabeau Vanderhaeghe.”

Het Belgisch kampioenschap vindt plaats in Tielt op 18 en 19 februari. Wordt ongetwijfeld vervolgd.