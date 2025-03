Judoclub Tielt brengt drie medailles mee van BK jeugd

Drie jaar geleden sloeg de Judoclub Tielt de competitieweg in met de jeugd. Uit Team Ichi, wat team 1 betekent in het Japans, behaalden Sebastian Procopov, Massimo Vancolen en Eduard Andrei Coca een bronzen medaille op het BK jeugd.

“Mijn harde werk en discipline hebben al mooie resultaten opgeleverd”, vertelt Eduard Coca (13) uit Tielt die een blauwe gordel heeft en in de U15 -60 kg uitkomt. “Zo heb ik een zilveren medaille behaald op het PK en VK. Ik ben ook heel trots met mijn bronzen medaille op het Belgisch kampioenschap. Met heel veel geduld en respect hielpen mijn hardwerkende trainers om een straf resultaat te bekomen.”

Eduard wil hard blijven trainen, op judokampen gaan en blijven verbeteren, met als uiteindelijke doel om ooit te kunnen strijden op internationale judotoernooien en misschien zelfs deel te nemen aan de Olympische Spelen. “Ik ben vastbesloten om mijn techniek, kracht en focus verder te ontwikkelen, zodat ik mijn dromen kan waarmaken. Judo is voor mij meer dan alleen een sport, het is een manier om mezelf voortdurend uit te dagen en te verbeteren.”

Doelen bereikt

“Ik ben tevreden over mijn deelname aan het Belgische kampioenschap judo omdat ik mijn doelen heb bereikt, sterk heb gepresteerd en mijn inzet werd beloond”, aldus Sebastian Procopov (14) uit Tielt die een bruine gordel heeft en in de U18 -46 kg uitkomt. Mijn trainers en ik hebben veel gewerkt om op het Belgisch podium te geraken en het werd beloond.”

Ook Massimo is heel tevreden. “Het resultaat lag boven mijn verwachtingen”, weet Massimo Vancolen (12) uit Tielt die een blauwe gordel heeft en in de U15 -34 kg uitkomt.

“Ik had het niet verwacht omdat dit mijn eerste jaar U15 is. Kunnen deelnemen aan het BK was de enige doelstelling omdat dat al een hele eer is.” Massimo wil in de toekomst vooral verder werken aan zijn judo om hopelijk volgend jaar terug een podiumplaats te halen. (RV)