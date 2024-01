Judoclub Ruddervoorde pakt zilver op VK

Op de Vlaamse interclubkampioenschappen van 2023 heeft Judoclub Ruddervoorde zilver behaald. Een mooie teamprestatie, na twee dagen intensief vechten in Sint-Truiden en in de topsporthal van Gent.

Het was al een hele opgave om de uitstekende prestatie van vorig jaar te evenaren, laat staan het op deze kampioenschappen beter te doen. “Vorig jaar pakten we brons mee naar huis, en nu zilver. Dat belooft voor volgend jaar”, zegt trainer Olivier Derre. “Met twee nieuwe jongens in de ploeg en enkele verschuivingen in de gewichtsklassen door blessures, was het een beetje puzzelen om telkens de sterkste ploeg te kunnen opstellen, maar de jongens geloofden er zelf heel hard in. Wat kan een trainer nog meer wensen?”

De club mag in elke gewichtsklasse één judoka opstellen, die het moet opnemen tegen een judoka van dezelfde gewichtscategorie uit een andere ploeg. Die jaarlijkse ploegencompetitie zorgt voor een heel aparte sfeer, met veel spanning en enthousiasme.

Op dag één, in Sint-Truiden, won Ruddervoorde met 6-0 tegen JC Juzando uit Zandhoven. Ook tegen JC Oevel werd er gewonnen, met 4-2. Ze verloren nipt van JC Boom, maar speelden dan weer gelijk tegen de latere kampioen uit Bavikhove. Op dag twee, in Gent, stond iedereen weer op scherp. De ploeg ging voluit voor een medaille en wist het sterke Ieper te vellen met 4-2. De toon was gezet en de zegereeks ging verder. Het Antwerpse Yoshi-kan en het Vlaams-Brabantse Tienen gingen voor de bijl met respectievelijk 4-2 en 5-1, en de laatste wedstrijd tegen JC Reet werd met een gelijkspel afgeklokt.

Trainersdiploma’s

Judoclub Ruddervoorde heeft nog meer goed nieuws te vertellen. Twee van de leden volgden een opleiding bij Sport Vlaanderen om een trainersdiploma te behalen. Na een hele reeks lessen, stage-trainingen, een eindproef en examens, mag Jan Schreel zich Initiator noemen en Louis Naeyaert Instructeur B. (GST)

Meer info: www.jcruddervoorde.be