Judoclub Poperinge werd in coronaperiode koninklijke vereniging

In alle stilte werd de Poperingse judoclub anderhalf jaar geleden erkend en gelauwerd als koninklijke vereniging. In oktober 2020 woedde het coronavirus immers volop en was er van een feestelijke viering geen sprake. Het verhaal van de judoclub begon 50 jaar eerder, toen twee leraren van het VTI de vereniging oprichtten.

“Het is niet abnormaal dat onze vereniging opgericht werd door mensen die in het onderwijs stonden”, vertelt voorzitter Marijn Liefooghe. “In het VTI was een grote sportzaal en de eerste leden werden in de school gerekruteerd. Daniël Ryckeboer en Marc Scheldeman bouwden de vereniging langzaam, maar zeker uit tot een bloeiende judoclub die ooit 120 leden telde.”

Judo heeft net als alle andere contactsporten erg geleden onder de strenge coronamaatregelen. “We hebben minder leden dan twee jaar geleden. De voorbije maanden kwamen onze judoka’s ook minder trainen. Sommigen hernieuwden hun lidmaatschap niet omdat ze een nieuwe uitlaatklep vonden.”

Interesse is niet gegroeid

“Als club deden we er nochtans alles aan om het contact met de leden warm te houden. We organiseerden zelfs verschillende trainingen in openlucht. De interesse in judo is door corona zeker niet gegroeid. Er is een overaanbod aan mogelijkheden en weinig jonge mensen houden lang vast aan dezelfde sport. Ook dat is een serieus nadeel voor judo, want voor de meeste judoka’s wordt het pas echt leuk als ze enkele jaren op de mat staan.”

“Veel mediabelangstelling is er niet voor onze sport en dat helpt natuurlijk niet als je nieuwe leden wil aanwerven”, gaat de voorzitter verder. “Judoka’s als Ulla Werbrouck en Robert Van de Walle waren destijds sportieve iconen waar jongeren naar opkeken. Gelukkig hebben we nu met Matthias Casse opnieuw een topper.”

Initiatieperiode

“We doen er als club alles aan om jongeren warm te maken om lid te worden van onze vereniging. Twee keer per jaar is er een initiatieperiode en we delen ook folders uit in de scholen. De gevechtsportnamiddag is ook een ideaal moment om kennis te maken met judo, maar jammer genoeg kon deze happening de voorbije jaren door corona niet doorgaan.”

De Poperingse Judoclub neemt met haar leden ook regelmatig deel aan wedstrijden en tornooien, maar medailles behalen, vindt Marijn Liefooghe niet onmiddellijk de belangrijkste doelstelling van de vereniging.

“Momenteel zijn er twee judoka’s die in competitie aantreden. In het provinciale kampioenschap behaalde een van onze leden een zilveren medaille bij de U15. We willen bij onze jonge judoka’s vooral de basiswaarden van judo nastreven. Respect voor de andere judoka’s en de trainer, maar ook doorzettingsvermogen en wilskracht zijn immers belangrijk in onze sport. Uiteraard moet je ook wel een minimum aan talent hebben, maar ook de steun van ouders en familie zijn belangrijk als je ooit een goede judoka wil worden”, aldus de trotse voorzitter van de Koninklijke Judoclub Poperinge.

