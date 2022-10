Judoclub Middelkerke organiseert training met olympisch atlete Sandrine Billiet OLY

Op woensdag 19 oktober organiseerde Judoclub Middelkerke een groepstraining voor judoka’s van de eigen club en bevriende clubs. Trainer van dienst was de Brugse judoka Sandrine Billiet OLY, die deelnam aan de Olympische Spelen in Tokio 2020 en de Afrikaanse judokampioenschappen.

Judoka Sandrine Billiet OLY (32 jaar, -63kg) uit Sint-Michiels heeft al mooie judo-ervaringen achter de rug, met onder andere een deelname aan de Olympische Spelen voor Universitairen in 2009 en 2013. Door haar studie en haar beroep – ze behaalde een master T.E.W. aan de RUG Gent – deed ze onderzoek naar sportfederaties in de wereld en werd ze naar Kaapverdië geleid, waar ze de sport nationaliteit aannam. Ze miste een bronzen medaille op de Afrikaanse judokampioenschappen in 2020 in Antananarivo, na verlies tegen een Nigeriaanse. In mei 2021 was de Brugse goed voor een zilveren medaille op diezelfde kampioenschappen in Dakar, na verlies in de finale tegen een Marokkaanse judoka. Die tweede plaats was een primeur in de Kaapverdische sportgeschiedenis.

Elke gift is welkom

De training van woensdagavond, geleid door Sandrine Billiet OLY, werd georganiseerd ten voordele van Oekraïne.

“Alle Olympiërs nemen deel aan de campagne van de World Olympic Association om Oekraïne te ondersteunen”, legt Sandrine Billiet OLY ons uit. “Het idee is eenvoudig. Alle Olympiërs wereldwijd, zamelen geld in via hun sportdiscipline. Voor mij is dat judo en via groepstrainingen in verschillende clubs probeer ik geld in te zamelen. Dat geld wordt besteed aan sportprojecten voor kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne en de buurlanden. Iedereen is vrij om te geven naar keuze. Vandaag zijn hier minstens 60 judoka’s aanwezig. Elke gift wordt in dank aanvaard!”