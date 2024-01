Judoclub Lichtervelde bedankt hoofdtrainer Francky Dereere: “Het was verwarmend om al die boodschappen te krijgen”

Onlangs was er het jaarlijkse kerstfeest bij Judoclub Lichtervelde. Het ideale moment om hoofdtrainer Francky Dereere in de kijker te zetten. Niet met de gebruikelijke biermand, maar wel met een montage van judoka’s die Francky bedanken voor zijn inzet.

Het was voorzitter Marijn Degandt die op het idee kwam om hoofdtrainer Francky Dereere (53) te verrassen. “Francky is degene die alles regelt om op het einde van het jaar de kampioenen te huldigen. In 2023 behaalde Francky vijfde DAN, het zwaarste examen in het judo. De gelegenheid om hem te feliciteren op een originele manier.”

Het werd een video met in totaal 270 mensen uit 33 verschillende clubs die een boodschap inspraken. “Zelfs een boodschap uit Japan, waar de Belgische top op dat moment aanwezig was,” vertelt zoon Karel Dereere, jeugdtrainer, niet zonder trots, “zelfs Dirk Van Tichelt komt erin voor.”

Emotioneel

“Een heel grote verrassing,” zegt Francky Dereere, “tot ieders verbazing kon ik het wel droog houden. Unieke, onverwachte reacties uit alle hoeken van de wereld. Een schouderklop krijgen is altijd leuk. Het was verwarmend om de boodschappen te ontvangen. Dat onderstreept nog maar eens welke warme club we zijn.”

Marc Haspeslagh, bestuurslid, was de periode voor Francky hoofdtrainer. “Ik heb alles geleerd van mijn voorganger Marc, die 20 jaar hoofdtrainer is geweest.” “Van 1991 tot 2011,” beaamt Marc, “Francky was de enige kandidaat, maar tevens ook de meest geschikte kandidaat. Als hoofdtrainer moet je goed met druk kunnen omgaan. Het vergt veel energie en voorbereiding.”

Digitalisering

De judoclub investeert intussen voort in zijn trainers. “We leren voldoende trainers op om een vervanger voor Francky te hebben, eens dat nodig blijkt te zijn,” zegt Marijn, “anders kan het snel gedaan zijn met de club. Al onze trainers zijn gediplomeerd.”

Judoclub Lichtervelde investeert voort in de toekomst, en dat vooral via digitalisering. “We staan hierin veel verder dan sommige clubs in Lichtervelde,” zegt Marc, “een grote verdienste van Karel. Alle inschrijvingen gebeuren volledig digitaal. We hebben ook een uitgebreide website met alle nodige informatie.”