Judoclub Koksijde met zeven leden naar VK in Ingelmunster

De judoka’s van Judoclub Koksijde hebben op het provinciaal kampioenschap drie gouden medailles behaald. Daarnaast kwalificeerden zeven leden zich voor het Vlaams kampioenschap van dit weekend in Ingelmunster. “Ik hoop op minstens drie kwalificaties voor het BK”, zegt trainer Jorne Cambier.

“Ik ben tevreden over de prestaties van afgelopen weekend. We zakten met twaalf judoka’s naar Ieper af en meer dan de helft is gekwalificeerd voor het Vlaams kampioenschap. Daarvoor moesten ze bij de eerste vier van hun categorie eindigen. Anouk Helsmoortel, Arne Vermote, Joël Awah, Kobe Mussly, Jef Bruggeman, Ray Marinx en Yusbek Kagermanov slaagden daarin.”

Lastigste fase

Daarnaast kon Judoclub Koksijde drie gouden medailles meenemen naar de kust. “Bij de U15 dames pakte Anouk Helsmoortel het goud. Vorig jaar stond ze al op het BK, waar ze net geen medaille haalde. Met een provinciale titel heeft ze bewezen dat het harde werk loont. Bij de junioren pakte Ray Marinx goud in de categorie -66 kg, en Yusbek Kagermanov haalde de West-Vlaamse titel binnen bij de junioren -73 kg.”

Op het Vlaams kampioenschap strijden de top vier van elke provincie, twintig judoka’s dus, voor een stekje op het BK. “Dat is de lastigste fase, want alleen de top vier, het volledige podium, krijgt een ticket. Ik hoop dat minstens drie van mijn judoka’s zich kunnen kwalificeren.”

En dan Belgische titel

JC Koksijde mag misschien ook een klein beetje dromen van een nieuwe Belgische titel. “Maar die weg is nog lang, dus dat wil ik nog niet te veel uitspreken”, knipoogt de 26-jarige coach uit Wulpen. “Ik wil mijn judoka’s geen onnodige druk opleggen. Vooral bij de junioren willen we graag minstens één Belgische titel, maar laten we eerst het Vlaams kampioenschap afwachten.”

Verder is de coach tevreden over de gang van zaken bij JC Koksijde. “We zijn vooral heel blij met de nieuwe leden bij de allerkleinsten en bij groep 2, van 6 tot 13 jaar. Sinds corona zien we bij groep 3, de judoka’s van 13 jaar en ouder, wel een terugval. Toch zitten we nog altijd met een derde groep met veel kwaliteit, maar wel beperkt in aantal.”

