Judoclub Brugge zet leden in de kijker

Bij Judoclub Brugge is hoofdtrainer Anthony Tetaert (36) geslaagd in zijn examen 2de dan. “Ik deed dit samen met Nick Pintelon als mijn partner en onder de deskundige begeleiding en steun van Johan Baert (6de dan). De voorbereiding was een zeer intensieve periode, maar het is gelukt.”

Trainer Johan Baert (69) behaalde in Madrid zijn vierde katalicentie. “Ik moet nu nog één licentie halen om alle kata’s te kunnen jureren, zowel Europees als op wereldvlak. Kata’s zijn stijloefeningen. Dus iets anders dan de reguliere competitie, maar het vraagt enorm veel training om het onder de knie te krijgen”, zegt Baert, op de foto links, naast Nick Pintelon en Anthony Tetaert. (ACR/foto ACR)