Judoclub Brugge lauwert verdienstelijke leden: “Ons ledenaantal blijft stijgen”

Op de Algemene Vergadering van het Provinciaal Comité West-Vlaanderen kreeg Anne-Fleur Velghe de beker van West-Vlaanderen als eerste dame bij de U18. Hans Van Maele werd bekroond met een zilveren medaille voor zijn tien jaar in het bestuur van Judoclub Brugge.

Andere leden werden dan weer gehuldigd voor het hebben van een zwarte gordel gedurende een tijdsperiode van tien jaar of meer. Het gaat om Thomas Vanderbeeck, Anthony Tetaert, Lynn Franceus en Emiel Baten.

Anne-Fleur Velghe slaagde enkele maanden geleden voor het examen voor de zwarte gordel. De judoka uit Brugge richt zich vooral op wedstrijden en was in haar leeftijdscategorie in onze provincie eerste in de ranking. “Je kan daar als club naar toe streven, maar je hebt hierbij wel de inzet van de judoka’s nodig”, stelt hoofdtrainer Anthony Tetaert. “Anne-Fleur is bijzonder goed bezig en ze heeft dit kunnen waarmaken.”

Judoclub Brugge startte vorig jaar in september met kleuterjudo en dat is een succes. “We hebben toen een eerste reeks ingericht, voor kleuters vanaf vijf jaar. Ondertussen zijn we met een tweede reeks bezig, voor kinderen vanaf vier jaar, en ook dat loopt goed. Er zijn twaalf kleuters ingeschreven. Dit zorgt voor opnieuw een stijging van ons aantal leden. We zitten nu op ongeveer 165”, aldus de hoofdtrainer.

Plezier staat voorop

Kleuterjudo wordt al bij verschillende clubs aangeboden. De bedoeling is vooral plezier maken. “Dat gaat gepaard met bewegingsvormen aanleren. Dus ook vallen. Het gaat om de basis in het judo. De kleuters moeten vooral leren bewegen en zich beheersen. Een koprol doen we onder andere ook. Maar er is wel een heel duidelijke judo-insteek. Zo leren ze elkaar al vastnemen in een houdgreep en om voorzichtig eens een worp te doen. Op die manier leren ze de vaardigheden aan”, weet Tetaert.

Voor de jonge judoka’s is februari een drukke competitiemaand met drie weekends na één een kampioenschap. Op het provinciaal kampioenschap in Ieper wist Mats Vandemaele (U15, -66kg) zich te plaatsen voor het Vlaams kampioenschap waar hij zaterdag als vijfde eindigde. “Mats is zeer competitief gericht. Het is de eerste keer dat hij zo ver geraakte. We zijn dan ook bijzonder trots op hem”, besluit Anthony Tetaert.

(ACR)