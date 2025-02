Judoclub Brugge huldigt provinciale kampioenen

Thijs Bogaert en Anne-Fleur Velghe werden onlangs provinciaal kampioen judo. Er waren bij Judoclub Brugge ook enkele ereplaatsen. “Het was sinds lange tijd een van onze beste resultaten in een eerste jaar dat we met meer judoka’s naar het PK zijn gegaan”, klinkt het.

Bij Judoclub Brugge zijn ze in die zin met een specifieke werking gestart, met voor enkele leden meer wedstrijdgerichte trainingen. “Dit begint nu stilaan op zijn plooi te komen”, zegt Pim Vancraeynest, die als coach eind april het examen 2de dan aflegt. “Het was voor mij tevens een uitdaging om iedereen op het provinciaal kampioenschap te coachen. Ze hebben het schitterend gedaan, met resultaten boven de verwachtingen. Het gaat dus de goede richting uit.”

Thijs Bogaert (-46 kg) uit Knokke-Heist bij de U15 en Anne-Fleur Velghe uit Brugge (-78 kg), al 1ste dan, bij de U21 kroonden zich tot provinciaal kampioen en plaatsten zich op die manier voor het voorbije Vlaams kampioenschap in Puurs waar ze beiden goed waren voor brons. Zij nemen dit weekend deel aan het BK in Herstal.

Ervaring opdoen

“Thijs is jong, maar heel gedreven”, weet de trainer. “Hij heeft veel voor het judo over. Staat veel op de tatami. Hij gaat ervoor en dat brengt als resultaat iets teweeg. Anne-Fleur kampte voordien met een blessure. Ze besloot mee te doen en haar harde werk is beloond. Ze toont opnieuw haar judo van de voorbije jaren.”

Inez Vanderbruggen (U15, -52 kg), Mats Vandemaele (U18, -66 kg) en Siel De Bremaeker (U21, -90 kg) waren in Ieper goed voor een ereplaats. “Iedereen die bij Judoclub Brugge actief is en wedstrijden doet kon aan het PK meedoen.

“Vorig jaar lag dat aantal iets lager. Met die specifieke trainingen hebben we de deelname meer aangehaald en gepromoot. De interesse lag dan ook hoger. Het is nu de bedoeling om die groep groter te maken. Er komen wedstrijden die we met de judoka’s op het oog hebben zodat ze nog meer ervaring opdoen.” (ACR)