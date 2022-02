Judo Izegem schittert op PK en VK judo: “Belgisch kampioen worden is waar ik al lang over fantaseer”

Op het PK judo konden vier judoka’s van Judo Izegem een medaille veroveren. Israil Ozdamirov, Sargis Kazaryan en Stefanie Dussessoye konden goud veroveren, Mohammad-Salih Istamulov pakte zilver. Op het VK kwamen daar nog eens drie bronzen medailles bij, waardoor de judoka’s met vertrouwen richting BK trekken.

“Voorafgaand aan het PK was het mijn doelstelling om te kunnen doorstoten naar het Vlaams kampioenschap”, opent Sargis Kazaryan (13) uit Izegem, die Latijn volgt aan de Prizma Middenschool in Izegem. Hij komt uit in de gewichtsklasse -55 kg en heeft de blauwe gordel. Naast judo speelt hij ook voetbal bij Ingelmunster en schaakt hij in Izegem. “Ik had me goed voorbereid op het tornooi en had daarom wel verwacht dat ik zou kunnen winnen. Het was een gemiddeld niveau op het PK en door goud te pakken, kon ik deelnemen aan het VK, waar ik afgelopen weekend brons behaalde. Ik wou er graag eerste worden, maar daar ben ik jammer genoeg niet in geslaagd. Nu kijk ik uit naar het Belgisch kampioenschap in Tielt, waar ik opnieuw probeer om zo hoog mogelijk te eindigen.”

Beste van het land

“Al vanaf ik met judo begon, wou ik Belgisch kampioen worden”, aldus Izegemnaar Mohammad-Salih Istamulov (13) die meedeed bij de -42 kg en de blauwe band draagt. Ook hij zit in de Middenschool in Izegem en volgt er stemtechniek. “Ik ben tevreden met mijn zilveren medaille op het PK, maar ik had natuurlijk liever goud gepakt. Mijn tegenstanders in West-Vlaanderen vielen nog mee. Het VK was wel moeilijk, omdat we met meer waren. Met mijn brons ben ik dus tevreden. Maar op het BK wil ik eerste zijn en Belgisch kampioen worden.”

“Ik wil altijd sportief blijven en wil graag kampioen worden”, vertelt Israil Ozdamirov (13) uit Izegem die goud won op het PK in de -60k g en eveneens de blauwe band draagt. “Ik deed gewoon mijn best en ging niet uit van goud. Ik vond het een beetje moeilijk, maar het PK verliep goed. Ondertussen vond het VK ook plaats en behaalde ik brons. Nu is het mijn doel om kampioen te worden op het BK. Wat de toekomst brengt, zien we dan wel, maar het is mijn voornaamste ambitie om af te studeren en verder te sporten.” (RV)