Jorre Claeys uit Oostende als nationaal surfkampioen naar WK in Rio de Janeiro: “Een tropisch, magisch avontuur”

In het Spaanse Playa de Berria had tijdens de voorbije herfstvakantie het Belgisch kampioenschap golfsurfen plaats. Jorre Claeys was in de categorie shortboard bij de U16 goed voor de nationale titel. Op 24 november neemt hij deel aan het WK in Rio.

Jorre Claeys van Twins Club Bredene behaalde de nationale gouden medaille voor de jongere Kamiel Deraeve (Surfclub Windekind) uit Oostduinkerke en zijn clubgenoot Louis Escudeiro, die in het Portugese Algarve woont. Na twee Belgische titels bij de U14 is het voor Jorre zijn eerste bij de U16.

Meer tegenstand

“De eerste was leuk, maar deze vind ik toch wel de beste omdat de tegenstand zwaarder was”, vindt de 15-jarige Oostendenaar. Na het Franse Vieux-Boucau-les-Bains trok de Belgische surfdelegatie voor het BK naar het noorden van Spanje, naar Playa de Berria. “Het was het waard. We hadden er zeer goede golven. De wind zat goed voor mij en zo kon ik winnen.”

Jorre wilde op het BK vooral tonen wat hij in zijn mars heeft. “Dat is deels gelukt. En in vergelijking met vorig jaar heb ik toch wel de nodige progressie gemaakt. Dankzij ook de vele stages met Lars Musschoot als hoofdcoach binnen de Belgische Surffederatie. Vooral de kracht in mijn turns, het consistent landen, alsook de spray, het water dat door toedoen van jezelf uit de golf komt, lukken goed. Ik kan ook beter de stress onder controle houden.”

“Het voorbije jaar heb ik de nodige progressie gemaakt”

Jorre laat zich ook begeleiden door zijn oudere broer Rinke Claeys. Hij was op het BK Open Men Shortboard zonder veel te kunnen trainen goed voor een bronzen medaille. Van 24 november tot en met 3 december heeft het ISA World Junior Surfing Championship plaats, in het Braziliaanse Rio de Janeiro. “Het wordt zowel tijdens als naast het surfen zeer leerrijk. Een tropisch, magisch avontuur”, aldus nog Jorre die er zal deelnemen in shortboard bij zowel de U16 als de U18. “Ik wil in de eerste plaats beter doen dan vorig jaar op het WK in El Salvador en anderzijds zoveel mogelijk ervaring opdoen.” (Alain Creytens)