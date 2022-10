Joris Moeyaert en Mieke Dupont behalen tweede plaats in marathon van Brugge

Zondag had onder een stralende herfstzon opnieuw de marathon van Brugge plaats. De wedstrijd van 42 kilometer richting Zeebrugge en terug was goed voor een deelname van circa 1.500 deelnemers.

De zege bij de mannen ging naar Loïc Bombaerts in 2u38’38. De atleet uit Charleroi werd eerder dit jaar nog derde in de marathon van Gent en vorig jaar finishte hij als 15de op de Markt van Brugge, in 2u40. Joris Moeyaert uit Langemark werd tweede in 2u40’34.

Extra inspanning

“Ik was niet zo snel gestart, omdat andere deelnemers dat duidelijk wel deden”, analyseert hij zijn wedstrijd. “Vanaf kilometer 15 kon ik in derde positie beginnen lopen. Er was nog één iemand in mijn gezelschap en die heeft dan de rol moeten lossen. Vanaf dan liep ik de ganse tijd alleen. Tot eigenlijk de laatste kilometer. Het publiek riep me toe dat ik nog tweede kon worden. Ondanks dat ik door mijn krachten zat, heb ik nog een extra inspanning gedaan en ben ik toch nog tweede geëindigd.”

De Fransman Paul Verhaeghe uit Duinkerke had teveel last van krampen en moest Moeyaert met bijna een halve minuut aan de finish laten voorgaan. “Qua tijd kon het misschien beter. Ik heb lange tijd alleen moeten lopen. Ik ben nu 42 jaar en heb eerder dit jaar ook al de Flanders Fields gelopen in 2u36.”

Mieke Dupont knap tweede

Voor Moeyaert was het zijn vierde deelname in Brugge, waar hij reeds twee keer derde werd. Vorig jaar werd hij 17de in 2u41. “Het niveau lag toen een stuk hoger, met enkele serieuze kleppers die tussen 2u20 en 2u30 liepen. Dit is mij iets te hoog gegrepen.”

Virginie Vandroogenbroeck, reeds een vijftig plusser uit Eigenbrakel, was de snelste bij de dames. Zij kwam over de eindmeet in 2u59’24. Mieke Dupont (+45) werd knap tweede. De Brugse ultraloopster die via Blankenberge naar Drongen verhuisde deed eerder ook al aan triatlon en nam onder andere deel aan de Hel van Kasterlee. Zij kwam in Brugge over de finish in 3u09’53. De Brusselse Nina Nielens werd derde in 3u16’43.

