Joris Basslé trekt naar het EK aquathlon in Menen: “Eerste race van een wedstrijdblok”

Tijdens het laatste weekend van augustus is Menen het epicentrum van de triatlonsport in Europa. Naast de vierde editie van Decospan Triatlon Menen wordt ook het EK triatlon halve afstand, het EK Aquabike en het EK Aquathlon georganiseerd. Aan dat laatste kampioenschap op vrijdag 25 augustus verschijnt Joris Basslé bij de Elite aan de start.

Die aquathlon komt voor de Brugse triatleet perfect in aanloop naar zijn wedstrijd in het Franse Quiberon, op zaterdag 2 september. Het EK is 1 km zwemmen en 5 km lopen. “Twee dagen erna ben je gerecupereerd en kan ik perfect verder trainen. Menen is ideaal om te zien hoever ik in het zwemmen en het lopen sta. Het is mijn eerste race van een wedstrijdblok die eraan komt nadat ik zes weken goed heb doorgetraind. Als ik daar goed presteer, is dat des te beter. En Menen is niet ver.” Joris zijn zwemmen zit wel goed. In het lopen kan er nog veel gebeuren. De afstand en zijn tijd houdt hij vooral in de gaten. “Ik zal er wel rekening moeten houden met een sterk deelnemersveld. Bij de Belgen doen bijvoorbeeld Noah Servais en Tuur Lemmens mee. Op Europees vlak zijn de Hongaren heel goed.” Basslé is na zijn opleiding bij het Triatlon Brugge Team aan zijn vijfde seizoen bij SMO-SCOTT bezig. De 24-jarige Bruggeling, werkzaam bij Jimber in Oostkamp, nam vorig jaar een eerste keer deel aan de triatlon in zijn stad. Dit jaar finishte hij als zesde nadat zijn start van het seizoen, zij het internationaal, wat moeizaam op gang kwam. “Ik was ziek. Na mijn herstel ben ik blijven doortrainen en zette ik toch enkele mooie resultaten neer.” In Frankrijk waar Joris voornamelijk Grand Prix doet, in de eerste divisie. Hij werd er een keer 18de en een keer 23ste. “De Franse ploeg Vitrolles Triathlon heeft mij drie jaar geleden gevraagd om voor hen uit te komen, in een circuit van vijf wedstrijden met de bedoeling hen met ons team in eerste divisie te houden. Dit blijft dit seizoen mijn hoofddoel. De top vijf behoort tot de wereldtop. Het zijn wedstrijden waar ik mij kan meten met de anderen, om te zien wat er beter moet.”

Begeleiding

De Brugse triatleet laat zich vanop afstand begeleiden door sportwetenschapper Matthias Verstraelen, nu actief binnen de Nederlandse roeibond. “Een paar weken terug werd ik eerste in Doornik, in de Belgische eerste divisie. Die prestatie was beter dan verwacht”, besluit Basslé tevreden. (ACR)