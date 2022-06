Joris Basslé maakt zijn debuut in Triatlon van Brugge: “Vooral het fietsen gaat nu beter”

Het is van 2019 geleden dat de Triatlon Brugge plaatsvond. Zaterdag 25 juni is het zover, met een vernieuwd loopparcours, een aankomst tussen de molens en met onder anderen Joris Basslé aan de start. “Als Bruggeling moet je toch minstens één keer die wedstrijd gedaan hebben.”

Joris Basslé is na zijn opleiding bij Triatlon Brugge Team aan zijn vierde seizoen bij SMO-SCOTT bezig. De 23-jarige Bruggeling, werkzaam bij Jimber in Oostkamp, nam vorig zondag na enkele goede races in eigen land aan de Franse Grand Prix deel, met een manche in Duinkerke.

BK kwarttriatlon

“Het zijn internationale wedstrijden met een hoog niveau. Zo deed de bronzenmedaillewinnaar van de voorbij Spelen mee”, weet Basslé. “Het is net over de grens en een goede leerschool. Zo’n vier wedstrijden. Dat maakt het wel interessant.”

De volgende manche is in Metz en dat valt samen met het BK kwarttriatlon in Kinrooi. Basslé kiest voor die wedstrijd in eigen land. “De dag ervoor doe ik nog mee in het Nederlandse Holten, in de ETU-cup. Mijn ouders gaan mee in de mobilhome, ook al omdat de afstand van Holten naar Kinrooi dichter is dan die vanuit Brugge.”

“De voorbije weken maakte ik een mooie progressie. Ik hoop op een podiumplaats”

De week ervoor is er voor Basslé als laatstejaarsbelofte de triatlon in zijn eigen stad Brugge. Het is voor hem de eerste keer. “Ik deed reeds twee keer mee in trio, als zwemmer. Wout Franco zag af van zijn deelname en zocht een vervanger. Ik wil vooral zien hoe ik het fietsen in een niet-stayer verteer. Een podiumplaats zou mooi zijn.”

Ook Christoph De Keyser neemt deel. Hij zal wellicht de te kloppen man zijn. “Wij twee zullen wellicht bij de eersten uit het water zijn. Dan volgt een groep met Louis Naeyaert, een andere Bruggeling, en Jonathan Wayaffe, die in het fietsen zullen opkomen.”

Andere trainer

Joris houdt het momenteel op de kwartafstand. De komende twee jaar wil hij vooral een betere triatleet worden, vooral tijdens het fietsen en lopen.

“De voorbije weken maakte ik een mooie progressie. Het gaat de goede kant uit. Vooral mijn fietsen. Daar verliep het wat stroever. Ik weet dat ik goed kan lopen, maar na een zwaar fietsnummer had ik daar toch wat moeite mee. Sinds vorige winter heb ik met Matthias Verstraelen een andere trainer, vooral om op de fiets te werken en wekelijks constant veel te trainen. Ondertussen lijkt het dat ik de volumes aankan. Vorig zondag liep ik 15’50” op 5,2 kilometer. Dat is zo’n 19,5 km per uur. Mijn beste loopnummer ooit.” (ACR)